20.000 TL nakde ihtiyacı olanlar koşsun! TEB'den tek başvuruya dev kredi

TEB, faiz oranlarının artmasına rağmen %0,99 faiz oranı kredi açıkladı. 20 bin nakit ihtiyacı olanlara büyük fırsat! İşte başvuru şartları.

20.000 TL nakde ihtiyacı olanlar koşsun! TEB'den tek başvuruya dev kredi
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TEB, faiz oranları her geçen gün artmasına rağmen yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi teklifini açıkladı.

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20.000 TL ihtiyaç kredisine başvurmak isteyenler bu teklifi yalnızca kampanya döneminde değerlendirebilirler.

Bankaların yeni müşterilere sunduğu özel kredi teklifleri onların yaşam standartlarını kolaylaştırıyor. Dijital kanal üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi talebi ile düşük faiz oranını tercih ederek bütçenizi koruyabilirsiniz.

TEB Hoş Geldin Faizli krediye mobil bankacılık sistemi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla sunulan bu kampanya 14 Ocak tarihine kadar geçerlidir.

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

TEB ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişilerin kredi notunun sağlam olması gerekmektedir. Faiz oranı %0,99 ve kredi vadesi 12 ay olan krediyi 18 yaş üstü düzenli geliri olan tüm kişiler kullanabilmektedir.

Başvuru anında banka, Findeks puanı 1879 ve üzeri olan tüm yeni müşterilerine özel kredi seçeneği sunmaktadır. 20.000 TL olan ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi ise 1.810 TL'ye karşılık geliyor.

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