2020 yılından önce o belgeyi alanlar dikkat! Ayda 5.681 TL sosyal yardım başvuruları açıldı

Başvuru yapanlara 5 bin 681 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

2020 yılından önce o belgeyi alanlar dikkat! Ayda 5.681 TL sosyal yardım başvuruları açıldı
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Sosyal destek ödemeleri yükseldi! Aylık 5 bin 681 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYLIK 5 BİN 681 TL ÖDEME

Engelli vatandaşlar için ödenen sosyal destek ödemeleri için şartlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Engelli vatandaşın maaştan faydalanması için sosyal güvencesi olmaması ve hane içinde kişinin kendisi ve eşi olmak üzere kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. 

yeni engelli maaşı tutarları

Şartları taşıyan vatandaşlar kimlik kartları ve 20 Şubat 2020 tarihinden sonra alınan sağlık kurulu raporlarıyla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl İlçe Müdürlüklerine başvurularını yapabiliyor. Yüzde 40 ile 69 arasında engeli olan vatandaşlara 3 bin 910 TL, yüzde 70 ve üstü engeli olan vatandaşlara 5 bin 681 TL maaş ödemesi yapılıyor. 

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