Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

Hükümet tarafından toplumu konut sahibi yapabilmek adına bazı tasarruf programları açıklanmaya devam ediyor. Konut Hesabı programında bir çok yenilik ve değişikliğe gidildiği ifade edilirken bu kapsamda devletten dev destek müjdesi verilmiş bulunuyor.

Özellikle düşük bütçeli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için tasarlanan yeni sistem, bireysel emeklilik sistemine benzerliği ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda düzenli aralıklarla hesaba para yatıran vatandaşlara devlet desteği verilecek.

DEVLETTEN DAR GELİRLİYE YÜZDE 50 DESTEK

Yeni devreye alınan destek programı kapsamında, birikim yapan vatandaşa en az 3 yıl olmak üzere yüzde 50'ye yakın devlet desteği sağlanabilecek. Bu sayede birikimler daha fazla büyüyecek iken konut alma fırsatına da erişim kolaylaşacak.

KONUT HESABINDA ESNEK ÖDEME

Vatandaşı birikime teşvik eden bu uygulamada açıklanan en önemli yeniliklerinden biri, ödemelerin tamamen kişiye özel olduğu belirtilirken, vatandaşlar, aylık, üç aylık veya kendi belirleyecekleri herhangi bir periyotta ödeme yapabilecek. Ancak yılda en az dört ödeme yapma şartı aranacak.

KONUT HESABI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Konut Hesabı ile alakalı yapılan açıklamada destekten kişinin bir kere faydalanacağı belirtilmiş bulunuyor. 18 yaş sınırının olduğu teşvik programında hesap açıldıktan sonra, vatandaşlar belirlediği düzenli aralıklarla ödemelerini gerçekleştirebilecek. Devlet desteğinden faydalanmak için, hesabın en az 3 yıl boyunca aktif tutulması zorunluluğu mevcut. Bu süre zarfında, hesapta tutulan paranın yüzde 50’sine varan bir devlet katkısı sağlanacak.

KONUT HESABI İSTENİLDİĞİ ZAMAN GERİ ALINABİLECEK

Yukarıdaki şartları taşıyan ve sağlayan kişiler istedikleri zaman katkıdan vazgeçerek yatırdıkları parayı geri alabileceği alabileceği de açıklandı.

DOLARİZASYONUN ÖNÜ KESİLECEK

TL yatırımının desteklenmesi ile birlikte dolarizasyonun önüne geçileceği belirtilirken, düşük gelirli vatandaşları korumak amacıyla konut hesabında sadece Türk Lirası kullanılabilecek.

DESTEKLER HANGİ BANKALARDAN SAĞLANACAK

Konut Hesabı desteğinin ilk olarak kamu bankalarında başlatılacağı ifade edilirken, daha sonra diğer bankalarında katılım sağlayacağı açıklandı.

İLK EV ALIMINDA BÜYÜK DESTEK

Henüz çalışmaların devam ettiği proje kapsamında ilk evini alacak olan hanelere özel olarak yüzde 50 üzerinde destek sağlanacağı da ifade edilirken, Konut Hesabı'ndaki bu kapsamlı yeniliklerin yıl sonuna kadar tamamlanması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.



