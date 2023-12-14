2024 gelmeden paranız tavan yapacak! Çarpıcı açıklama geldi

Yüksek enflasyon ve dalgalı piyasalar, yatırımcıları alternatif arayışlara yönlendirmiş durumda. Mert Başaran, yatırımcılarına 2024 yılında karlı çıkabilecekleri bir dizi öneri sunuyor. İşte Başaran'ın değerlendirmeleri ve yatırım stratejileri...

2024 gelmeden paranız tavan yapacak! Çarpıcı açıklama geldi
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Yatırım uzmanı Mert Başaran, ekonomik dalgalanmalar ve yükselen enflasyon ortamında yatırımcıları bilinçlendirmek ve doğru kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla öneri ve uyarılarını paylaşıyor. Bu kapsamda, dolar, altın ve gayrimenkul gibi yatırım araçlarına odaklanan Başaran, 2024 yılında hangi alanlarda yatırım yapılması gerektiğine dair stratejik önerilerde bulunuyor.

MAL VARLIKLARINI SATMAK YANLIŞ BİR HAREKET OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

mal

Başaran, yatırımcıların sıkça düştüğü hataları analiz ederek, özellikle enflasyonun etkisiyle mal varlıklarını koruma konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Bu bağlamda dikkat çeken önemli bir husus ise, mal varlıklarını erken satmanın, yatırımcıların yaptığı hatalar arasında öne çıktığıdır. "Malda kal, hayatta kal" ilkesiyle Başaran, mevcut dönemde mal varlıklarını satmamanın, özellikle İstanbul'da gayrimenkul yatırımları konusunda kazançlı bir strateji olabileceğini vurguladı.

Dolar kurunun düşük seviyelerde seyrettiğini belirten Başaran, seçim sonrasında doların değer kazanabileceğini öngörüyor. Ancak, Başaran, enflasyon karşısında daha kazançlı bir tercih olarak gayrimenkul yatırımını öneriyor. "Enflasyon karşısında, dolarda değil malda kalmak lazım" diyen Başaran, mal varlıklarının korunmasının büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

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