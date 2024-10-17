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2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Asgari ücretin 2025 yılında rekor bir artışla vatandaşın yüzünü güldürmesi bekleniyor. Ancak asgari ücret artışı ile birlikte artış gösterecek olan bir çok

Yayın Tarihi: 17.10.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:39
2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Asgari ücretin 2025 yılında rekor bir artışla vatandaşın yüzünü güldürmesi bekleniyor. Ancak asgari ücret artışı ile birlikte artış gösterecek olan bir çok kalem ödeme bulunuyor. Vergiler harçlar da asgari ücret zamı oranı ile artış gösterecek iken uzmanlar özellikle de emekli olmak isteyenlere bu kapsamda önerilerini sunuyor. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı ile birlikte emeklilik borçlanma maliyetlerinde önemli artışlar yaşanacağı ifade ediliyor. 2025 asgari ücret zammı ve borçlanma maliyetlerinin detayları konusunda uzmanlar tek tek uyarıda bulunurken, işte emekli olmak isteyenler için son dakika açıklama ve hesaplamalar.

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak .. 

2025 Asgari Ücret ile Değişecek Ödemeler 

2025 yılında asgari ücrete yapılacak olan zam oranında bir çok ödeme de artacak. Yeni asgari ücretin 2025'teki belirlenmesiyle, işsizlik maaşı, kıdem tazminatları ve diğer sosyal yardımlar gibi birçok ödeme de zamlanacak iken özellikle de emeklilik borçlanması yapan kişilerin dikkate alması gereken bir çok değişiklik mevcut olacak. Bilindiği üzere asgari ücretin artışı ile birlikte; İşsizlik maaşı yükselecek iken, askerlik ve doğum borçlanmaları için ödenecek tutarlar da artacak. Bunun yanı sıra yurt dışı borçlanma oranlarında da değişiklikler yapılacak. Öte yandan 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşları için gelir sınırları yükselecek.  

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI 2025 

2024'te belirlenen askerlik ve doğum borçlanması tutarları, 2025 asgari ücretinin belirli bir yüzdesine göre   artış gösterecek. Yeni tahminlere göre, doğum borçlanması tutarında minimum 23 bin TL’lik bir artış beklenirken, bu borçlanmalar sayesinde emekli olacak olan kişilere uzmanlara tarafından uyarılar yapılmaya devam ediyor. Ayrıca, bu borçlanmaların günlük tutarı brüt asgari ücretin %32’si olarak belirlenirken erken emekli olmak isteyen vatandaşın, 2025 Ocak ayında artacak bu tutarlardan etkilenmemek için 2024 yılı sona ermeden borçlanmalarını gerçekleştirmeleri gerekliliği bildiirliyor.  

DOĞUM BORÇLANMASI ŞAERTLARI NELERDİR? 

Borçlanmadan yararlanmak için aşağıdaki şartlar geçerlidir: 

Sigorta girişinin doğumdan önce yapılmış olması. 

Doğum sonrası sigorta priminin ödenmemesi. 

Çocuğun sağ olarak doğup hayatta kalması. 

Her doğum için en fazla 720 gün borçlanma yapılabilmesi. 

Bu şartları yerine getiren anneler, doğum borçlanmasından faydalanarak erken emekli olabilmektedir.  

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