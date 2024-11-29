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2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

2025 kışında dar gelirli ailelere Sivas Belediyesi tarafından toplam 3600 TL destek ödemesi yapılacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:21
2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

2025 Ayazında Destek Fırsatları

2025 yılı kışında dar gelirli aileler için devlet ve belediyeler tarafından sunulan destekler dikkat çekiyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde, Sivas Belediyesi toplam 3600 TL destek ödemesi yapacağını duyurdu.

Kış Desteği ve Yakacak Yardımı

Kış mevsiminin etkilerini gösterdiği şu günlerde, çoğu il kar soğukları ile yüzleşiyor. Uzmanlar, bu yıl son 60 yılın en soğuk kışının yaşanabileceğini öngörüyor. Düşük gelirli vatandaşlar ısınma masraflarının artması sebebiyle büyük zorluklar yaşıyor ve bu nedenle devlet destek programlarını takip ediyor.

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Sivas Belediyesi'nden Isınma Yardımı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, dar gelirli ailelerin kış aylarındaki ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir destek paketi açıkladı. Üç ay boyunca her ay 1200 TL olmak üzere toplamda 3600 TL yakacak desteği verileceğini belirtti.

Gül Kart Projesi ile Destek Dağıtımı

Bu destek, Gül Kart projesi kapsamında dar gelirli vatandaşların kartlarına aktarılacak. Başvurular belediye tarafından açıklanırken, dar gelirli olma şartlarını karşılayan vatandaşlar destekten yararlanabilecekler.

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