DOLAR
34,69 -0,23%
EURO
36,65 -0,06%
ALTIN
2.970,1 -1,21%
BITCOIN
3.350.290,93 -1,82%

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

2025 yılına girilmesi vatandaşı büyük borçlara iteceğe benziyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:41
2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

2025 yılına girilmesi vatandaşı büyük borçlara iteceğe benziyor. Zaten ev almanın zorluğu içinde boğulan vatandaş, 2025 yılında daha zorlanacak. Hükümetin açıkladığı bütçe rakamları, özellikle ev alım-satım işlemlerinde uygulanan tapu harçlarında ciddi bir artışa işaret ederken, uzmanlar hem konut fiyatlarının yükselmesine hem de vatandaşların alım gücünün düşmesine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. 

TBMM bütçe görüşmelerinde 2025 yılı için belirlenmiş olan harç gelirleri hedefinin 282 milyar 538 milyon 376 bin lira olduğu ifade edildi. Bu dev rakamın önemli bir kısmı, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde tahsil edilen tapu harçlarından elde edileceği biliniyor. Bir ev satın almak isteyen vatandaş, yeni yıl itibari ile geride bırakılan senenin mevcut tapu harçlarının iki katı ödeme yapabileceği hesaplanmış bulunuyor. Uygulamaya sokulacak olan bu artışın özellikle de orta gelirliyi zorlayacağı ve ev sahibi olma hayallerini ertelemelerine neden olabileceği konuşuluyor.  

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

EV FİYATLARI DEĞİL HERŞEYE ZAM VAR 

Tapu harçlarında yaşanacak olan artışın yanı sıra, pasaport, noter, trafik ve diğer birçok alanda alınan harçlarda da ciddi artışların yaşanacağı belirtildi. Yapılan bu artış ile alakalı yorumlarda vatandaşın günlük hayatını adeta tehlikeye sokacağı ve enflasyonu tetikleyebileceği konuşuluyor.  

İKİNCİ YÜKSEK HARÇ: YARGI HARÇLARINDA OLACAK 

Harç gelirlerinde ikinci en büyük payı, yargı harçları alırken, yeni yılda yargı harçlarından elde edilmesi beklenen gelir ise 50 milyar 926 milyon 337 bin lira olarak öngörüldü. Ticaret sicil, esnaf sicil ve diğer yargı işlemleri için alınan harçların, bütçeye önemli katkılarda bulunduğu da ifade edilmiş bulunuyor.  

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

2025 YILI HARÇ TUTARLARI

Farklı alanlardan alınacak harçlar da bütçeye ciddi gelirler sağlamayı hedefliyor. 2025 yılı için tahmin edilen diğer harç gelirleri ise şu şekilde: 

Pasaport ve Konsolosluk Harçları: 18 milyar 398 milyon 163 bin lira 

Noter Harçları: 12 milyar 379 milyon 25 bin lira 

Trafik Harçları: 13 milyar 72 milyon 169 bin lira 

Gemi ve Liman Harçları: 1 milyar 90 milyon 632 bin lira 

Diğer Harçlar: 62 milyar 96 milyon 206 bin lira 

"Diğer harçlar" kategorisinde, yurt dışı çıkış harcı, özel güvenlik harçları ve Türk uluslararası gemi sicil kayıt harçları gibi çeşitli kalemler yer alıyor. 

İLGİLİ HABERLER

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak
2
4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!
3
Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi
4
O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü
5
2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı
6
Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek
7
Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı