2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

TBMM bütçe görüşmeleri geçtiğimiz gün başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 2025 yılı Bütçe Kanunu Teklifi, devletin tahsil edeceği harç miktarlarını da ortaya çıkardı. Kulislerde dönen konuşmalara göre, 2025 yılında vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 oranında bir zam yapılması planlanıyor. Bu düzenleme ile birlikte devletin kasasına 282,5 milyar lira girmesi hedefleniyor.

2025 HARÇ GELİRİ DAĞILIMI

Açıklanan bütçe taslağına göre, 2025 yılında toplanması öngörülen harç gelirlerinin en büyük bölümü tapu harcından oluşacağı ortaya çıktı. Bütçe teklifine göre, gelecek yıl toplanacak harçların yüzde 43,4'ü gayrimenkul alım satım işlemlerinden elde edilecek. Yargı harçlarında ise 50 milyar 926 milyon 337 bin lira tahsil edilmesi bekleniyor. Bunların yanı sıra, noter harçlarından 12 milyar 379 milyon 25 bin lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 18 milyar 398 milyon 163 bin lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Harçların 2025 yılı Dağılımı

2025 yılı için belirlenen harç gelirleri detaylı bir şekilde şu şekilde planlandı:

• Yargı Harçları: 50.926.337.000 TL

• Noter Harçları: 12.379.025.000 TL

• Tapu Harçları: 122.488.929.000 TL

• Pasaport ve Konsolosluk Harçları: 18.398.163.000 TL

• Gemi ve Liman Harçları: 1.090.632.000 TL

• İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları: 2.086.915.000 TL

• Trafik Harçları: 13.072.169.000 TL

• Diğer Harçlar: 62.096.206.000 TL

Toplamda, 2025 yılı için tahsil edilecek harç miktarı 282.538.376.000 TL olarak hesaplandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Her sene yeniden değerleme oranı, değerli kağıtlaeın ödenmesinde zam oranını ortaya çıkartırken, 2024 yılı sonu için tarih olarak 3 Kasım 2024 verildi. 3 Kasım'da belli olacak yeniden değerleme oranına göre, yılbaşında birçok kalemdeki ücret ve tarifeler artacak. Bu artışlardan en çok etkilenecek kalemler arasında;

• Emlak Vergisi

• Çevre Temizlik Vergisi

• Motorlu Taşıtlar Vergisi

• Gelir Vergisi

• Veraset ve İntikal Vergisi

• Damga Vergisi

• Özel İletişim Vergisi

• Trafik cezaları

• Ehliyet ve pasaport harçları

• Vergi cezaları

• Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

• Araç muayene ücretleri

• Yurt dışı çıkış harcı



