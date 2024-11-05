2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz gün aylık enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan veriler sonrasında bir çok zam için geri sayım da başlamış iken özelliikle de Yeniden Değerleme Oranı ve akabindeki zamlar da merak konusu oldu. Araç sahibi olan her vatandaşı yakından ilgilendiren detaylarda senede 2 kere ödenen MTV vergisi ile alakalı hesaplamalar yakından takip ediliyor. Yeniden değerleme oranının açıklanmasının ardından 2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı netlik kazanmış bulunuyor. 2025 yılı için geçerli olacak Yıllık Değerleme Oranı (YDO) yüzde 43,93 olarak belirlenirken, MTV'nin artış oranı için alt ve üst sınırlar da bu sayede ortaya çıkmış bulunuyor.





MTV ARTIŞ ORANI ALT SINIRI KAÇ OLDU?





Cumhurbaşkanı’nın diğer vergi ve harçlara ilişkin artırma veya azaltma yetkileri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) farklı hesaplamalar ile belirlenmekte iken, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı belirlendikten sonra, MTV artış oranının alt sınırı yüzde 8,78 olarak kaydedildi.









MTV ÜST SINIRDA DA BÜYÜK ARTIŞ OLACAK





Yıldan yıla değişiklik gösteren MTV ödemeleri cepleri yakmaya devam ederken, MTV için belirlenen üst sınır ise yüzde 65,89 olarak şekillendi. MTV artış oranına Cumhurbaşkanının müdahale edeceği bilinirken, eğer ki müdahale edilmemesi durumunda 2025 yılı itibarıyla MTV'de önemli bir artış söz konusu olacağı biliniyor. Özellikle 1-3 yaş arasındaki araçların vergisi, değerine göre 499 TL ile 5.804 TL arasında değişiklik gösterecek.





SIFIR ARAÇ VERGİLERİ NE KADAR OLACAK?





TÜİK’in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre belirlenen yeniden değerleme oranı, aynı zamanda sıfır otomobiller için en düşük vergi miktarını da ortaya çıkartırkeni 2025 yılı için sıfır otomobillerde uygulanacak en düşük vergi tutarı 5.804 TL olarak hesaplandı. Değeri 260 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasındaki araçlar: 499 TL ile 5.804 TL arasında değişen tutarlarda MTV ödemesi yapacak iken aracın yaşına ve değerine göre bu ödemeler artacak.







