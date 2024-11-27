2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Gerek emekliye gerekse de çalışana sağlanan promosyon ödemeleri, bankalar tarafından kendilerinin tercih edilmesi adına ödül mahiyetinde verilmektedir. Promosyonun tutarı emekli ve çalışanlarda farklı hesaplanmakta iken çalışan için işveren ve bankalar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak ve emekli için ise kampanyalar tutarında ödeme yapılabilmektedir. Geride bıraktığımız Mart ayında emekli promosyonları ile alakalı müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilirken, ilk kamu bankalarında başlatılan artışa özel bankalar da dahil olmuştu. Bankalar promosyona ek kampanyalar sunarak bu tutarları 24.000 TL2ye kadar da taşıdığı gözlemlenmiştir.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

Mart ayında revize edilen emekli promosyonlarının Ocak ayında artıp artmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Henüz net bir bilgi verilmese de emekli promosyon ödemesi almak ve bankasını değiştirmek için yeni yılı beklemeye devam ediyor. Özellikle de promosyon artışı yapılmasa da maaş aralığı değişecek olan emekli bir üst kademeden emekli promosyonu alabilecek.

Emekli promosyonunun yanı sıra kamu kurum ya da kuruluşlarında da promosyon anlaşmaları yapılıyor. Kamuoyuna bir çok promosyon gelişmesi sunuluyor. Son olarak varılan mutabakatta 43.000 Tl promosyon ödemesi yapılacağının altı çizildi. Bu tutara banka ile anlaşma yapan kurum ise Kocaeli Üniversitesi olarak açıklandı.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PROMOSYON ANLAŞMASI

Kocaeli Üniversitesi, personelinin maaş ödemelerinde önemli bir değişikliğe gidildiğini belirtti. Yapılan açıklamada evveli TEB ile anlaşan bankanın yeni mutabakata vardığı bankanın Ziraat Bankası olduğunun altı çizildi.

43.000 TL PROMOSYON ÖDENECEK

Ziraat Bankası ile yeni bir iş birliği protokolüne imzaların atılması ile birlikte Ocak ayı bitmeden hesaplara 43.000 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Ziraat Bankası ile yapılan yeni protokol gereği, Kocaeli Üniversitesi personeli 15 Ocak 2025 tarihinde 43.000 TL tutarında bir nakit ödeme alacak. Öte yandan bankadan hediye olarak da 1.000 TL parapuan verilecek.