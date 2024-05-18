21 Mayıs'a dikkat! Bakanlık açıkladı o büyük ödeme günü geliyor

Mayıs ayı itibari le destek ödemeler tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı konusunda gözler Aile Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrilmiş bulunuyor. Mayıs ayının ikinci haftası itibari ile sosyal destek ödemeleri yavaş yavaş hesaplara aktarılmaya başlamış iken Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama, özellikle de deprem bölgesini yakından ilgilendiriyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ

Geçtiğimiz sene Gençlik Bankası'nın kurulması akabinde açıklanan faizsiz evlilik kredisi programı ile alakalı başvurular geçtiğimiz dönemde başlamıştı. Söz konusu programın ilk etapta deprem bölgesinde başlayacağı belirtilmişti





Başvurulara açılan destek programı ile alakalı olarak Aile Bakanlığı tarafından ödeme tarihleri netleşti. Deprem bölgesinde binlerce evlenecek çiftimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen destek ile alakalı olarak Bakan Göktaş, son dakika açıklama yaptı. Ödeme tarihleri ile alakalı olarak 21 Mayıs'a dikkat çekti.





ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki vatandaşlarımız için başlatılan faizsiz evlilik kredisi başvuruları, geçtiğimiz aylarda alınmaya başlamıştı. Konu ile alakalı açıklama yapan bakan, 15-30 Nisan arasında evlenen çiftler için ödemelerin 21 Mayıs'ta hesaplara aktarılacağı belirtildi.