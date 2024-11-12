Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Son yılların en merakla takip edilen konularından olan emekli promosyonları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli promosyonları, emeklinin tek bir imzasına karşılıksız olarak sağlanmaya devam ederken, ay ay yeni tutarlar ile alakalı açıklamalar da bankalar tarafından yapılıyor. Emeklinin yanı sıra kimi kesim çalışan da promosyon ödemelerine hak sahibi olurken, son yıllarda dul ve yetim banka promosyonları da merakla araştırılmaya devam ediyor.

2024 yılına girmeye sadece birkaç ay kala, bankaların dul ve yetimlere sağladığı promosyonlarda artış gösterdiği gözler önüne serildi. Özellikle kasım ayı ile birlikte, çeşitli bankalar yeni kampanyalarını duyurarak, dul ve yetim aylığı alan bireylere sağlanan ödemelerin arttığını ifade ederken, hak sahibi olan kişiler de tutar araştırmasına koyulmuş bulunuyor. Peki, hangi banka hangi promosyonu sunuyor? İşte detaylar...

KASIM AYI PROMOSYON TUTARLARI

Kasım ayında bankalar arasında başlayan promosyon yarışında dikkat çeken bankalar, en yüksek ödemeyi sağlayan bankalar olurken, aşağıdaki listede hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yapacağı da yer alıyor. İşte detaylar...

• VakıfBank: 24.000 TL'ye varan promosyonuyla listede ilk sırada yer alıyor.

• Denizbank: 20.000 TL'ye varan promosyonuyla dikkat çekiyor.

• Yapı Kredi: 18.000 TL'ye varan promosyonuyla emeklileri mutlu ediyor.

• Garanti BBVA, ING Bank, QNB Finansbank, Akbank: Bu bankalar da 15.000 TL'ye varan promosyonlarla müşterilerini ödüllendiriyor.

• Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Türkiye Finans, Fibabanka: Bu bankalar ise 12.000 TL ile 14.500 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor.

PROMOSYONLAR ARTACAK MI?

Maaş aralığına göre değişkenlik gösteren promosyon ödemeleri, bankaların kampanyaları kapsamında da artışa maruz kalabiliyor. Yeni yıl itibari ile promosyonlara herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı şaibeleri devam ederken, maaşlara yapılan zamlar ile birlikte maaş aralıklarının değişeceği ve hak sahibi kişinin bir üst kalemden promosyon ödemesi almaya hak sahibi olabileceği tahmin ediliyor.