DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,52 0,2%
ALTIN
2.871,65 0,82%
BITCOIN
3.014.639,81 -0,9%

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Son yılların en merakla takip edilen konularından olan emekli promosyonları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:04
Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Son yılların en merakla takip edilen konularından olan emekli promosyonları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli promosyonları, emeklinin tek bir imzasına karşılıksız olarak sağlanmaya devam ederken, ay ay yeni tutarlar ile alakalı açıklamalar da bankalar tarafından yapılıyor. Emeklinin yanı sıra kimi kesim çalışan da promosyon ödemelerine hak sahibi olurken, son yıllarda dul ve yetim banka promosyonları da merakla araştırılmaya devam ediyor.  

2024 yılına girmeye sadece birkaç ay kala, bankaların dul ve yetimlere sağladığı promosyonlarda artış gösterdiği gözler önüne serildi. Özellikle kasım ayı ile birlikte, çeşitli bankalar yeni kampanyalarını duyurarak, dul ve yetim aylığı alan bireylere sağlanan ödemelerin arttığını ifade ederken, hak sahibi olan kişiler de tutar araştırmasına koyulmuş bulunuyor. Peki, hangi banka hangi promosyonu sunuyor? İşte detaylar... 

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

KASIM AYI PROMOSYON TUTARLARI 

Kasım ayında bankalar arasında başlayan promosyon yarışında dikkat çeken bankalar, en yüksek ödemeyi sağlayan bankalar olurken, aşağıdaki listede hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yapacağı da yer alıyor. İşte detaylar... 

VakıfBank: 24.000 TL'ye varan promosyonuyla listede ilk sırada yer alıyor. 

Denizbank: 20.000 TL'ye varan promosyonuyla dikkat çekiyor. 

Yapı Kredi: 18.000 TL'ye varan promosyonuyla emeklileri mutlu ediyor. 

Garanti BBVA, ING Bank, QNB Finansbank, Akbank: Bu bankalar da 15.000 TL'ye varan promosyonlarla müşterilerini ödüllendiriyor. 

Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Türkiye Finans, Fibabanka: Bu bankalar ise 12.000 TL ile 14.500 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. 

PROMOSYONLAR ARTACAK MI? 

Maaş aralığına göre değişkenlik gösteren promosyon ödemeleri, bankaların kampanyaları kapsamında da artışa maruz kalabiliyor. Yeni yıl itibari ile promosyonlara herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı şaibeleri devam ederken, maaşlara yapılan zamlar ile birlikte maaş aralıklarının değişeceği ve hak sahibi kişinin bir üst kalemden promosyon ödemesi almaya hak sahibi olabileceği tahmin ediliyor.  

İLGİLİ HABERLER

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak
2
Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak
3
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak
4
Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor
5
Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor
6
Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!
7
Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak