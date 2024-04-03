211.000 TL'den aşağı EFT-Havale yapacaklar dikkat! Tüm o gider bedava oluyor

Türkiye İş Bankası birbirinden cazip kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Ay ay yeni kampanyalar ekleyen Türkiye İş Bankası eski kampanyaları ile alakalı güncelleme de sunabiliyor. Ay ay yeni müşteri odaklı kampanyalar, gerek çalışan gerekse de emekli her bireyin katılımına açık olabiliyor.

Hayat koşullarının negatif seyretmeye devam ettiği özellikle de son 2 senedir, bankaların sunduğu ek avantajlar ve çeşitlilik, bireye geri ödeme imkanı ile birlikte daha ucuza alışveriş imkanı sağlayabiliyor. Türkiye İş Bankası tarafından benzer bir çok kampanya açıklaması mevcut iken yeni açıklamalarda geçtiğimiz aylarda başlatılan bir kampanyanın güncellendiği belirtilmiş bulunuyor.





İŞ BANKASI ÜCRETSİZ İŞLEM ÖZELLİĞİ

Sadece yeni müşterileri ilgilendiren kampanya, EFT ve Havale işlemlerini sık sık kullanan bireyleri yakından ilgilendiriyor. İş Bankası, mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olacak olan bireye özel bir kampanya açıklaması yapmış bulunuyor. Bir sene boyunca EFT ve havale yapma imkanını kolaylaştıran Bu kampanyada işlemleri masrafsız bir şekilde gerçekleştireme imkanı sağlanıyor. Nisan ayı güncellemesi yapılan kampanya detaylarından İŞcep üzerinden banka müşterisi olan bireysel ya da gerçek kişi Tacir müşteriler faydalanabiliyor. Sunulan avantajlarda ücretsiz EFT ve havale ayrıcalığı sağlanıyor.





BEDAVA HAVALE VE EFT İŞLEMLERİ

Kampanyanın başlama tarihinin ise bireyin İş Bankası müşterisi olması tarihi itibariyle başlayacağı belirtilirken sene boyunca geçerli olacağı da açıklanmış bulunuyor.

Gün içerisinde 211.100 TL'ye kadar olan işlemlerin ücretsiz olduğu açıklaması yapılan kampanyada mesai dışı ve 16 sonrası yapılan Fast işlemleri, mesai saati dışında EFT işlemleri, çoklu para transferlerinin kampanya kapsamına dahil olmayacağı açıklanmış bulunuyor. İşCep mobil uygulaması üzerinden müşteri olan birey, müşteri olunmasının onaylanması akabinde 7 iş günü içerisinde ücretsiz işlem yapmaya başlayabiliyor. Bu ücretsiz işlemler ise İşCep ve internet şubesi üzerinden tamamlanabiliyor.