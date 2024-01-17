23.500 TL promosyon Yapı Kredi gözü kapalı ödeyecek! Alan düğün bayram edecek

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada varılan anlaşma kapsamında 23.500 TL promosyon ödemesi müjdesi verildi. Tüm personeli ilgilendiriyor

23.500 TL promosyon Yapı Kredi gözü kapalı ödeyecek! Alan düğün bayram edecek
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2017 senesinden beri gerek çalışana gerekse de emekliye sunulan promosyon ödemeleri ek ve karşılıksız ödeme olarak cepleri dolduruyor. Emekli, maaşını istediği bankadan alabilirken, çalışan için durum biraz farklı seyrediyor. Çalışan birey, çalıştığı kurumun bankalar ile mutabakata geçmesi sonrasında anlaşmaya varıyor. Çalışanının refahına en uygun ödeme veren banka, kurum maaşlarını ödemeye hak kazanıyor. Hal bu iken çalışana da hediye niteliğinde promosyon ödemesi sağlanıyor. Bu anlaşmalar 36-48 ay aralığında değişebiliyor.

MEM PROMOSYONU AÇIKLANDI

Emekli maaşlarının artması ile birlikte emekli promosyonlarında da güncelleme sunulması bekleniyor. Maaş baremine şekillenmesi beklenen emekli promosyonu şu anda en fazla 10.000 TL olarak ödeniyor. Çalışan promosyonlarında ise bu tutar katbekat fazla seyredebiliyor. Özellikle de MEM promosyonları şu sıralar çok dikkat çekiyor. 

 

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Son MEM anlaşması da Afşin MEM'den duyurulmuş bulunuyor. 15 Ocak itibari ile düzenlenen mutabakat sonrasında en fazla promosyon vereceğini açıklayan Yapı Kredi, MEM ihalesini kazanmış bulunurken, ödül mahiyetinde Afşin Mem personeline 23.500 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

YAPI KREDİ 23.500 TL PROMOSYON ÖDÜYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve bankaların bir araya geldiği mutabakatta ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi ödemelerin de banka aracılığı ile ulaştırılması planları yapılırken, özellikle de son zamanların yüksek tutarlı MEM promosyon anlaşması olarak gündeme çıkmış bulunuyor.

36 aylık anlaşma kapsamında Yapı Kredi Bankası hak sahibi personele 23.500 TL promosyon ödemesi yapacak. Yapılan anlaşma kapsamında banka, promosyon ödemesini tek seferde hesaplara aktaracak.

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