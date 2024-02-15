23.59'a kadar benzin ve motorin alana son zamlar işlemeyecek

Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan 2 TL üzerindeki zam sonrasında benzine de geçtiğimiz gece geçerli olmak üzere 1,49 kuruşluk zam yapıldı. Sürücünün cebini zorlayan akaryakıt fiyatları zammının süregeleceği tahminleri yapılmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının değişkenliği, döviz kurunun giderek artış sergilemesi ve küresel olaylar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, vatandaş kendisine sunulan alternatif yolları tercih ediyor. Bankalar bu kapsamda müşterilerine özel hizmet satmak ya da yeni müşteri kazanma odaklı olarak bir çok kampanya hazırlayabiliyor. Hazırlanan bu kampanyalar ile vatandaşın akaryakıt alışverişine geri ödeme imkanı sunuluyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ededursun bankalar müşteri kapma ve hizmet kullandırma amacıyla birçok kampanya sunuyor. Müşteri odaklı olarak başlatılan kampanyalarda özellikle de artış sonrasında akaryakıt indirimleri merakla araştırılıyor. Kamu Bankası devi Halkbank tarafından Ocak başında başlayan Parafpara hediyeli akaryakıt kampanyası bugün gece yarısı itibarı ile sona eriyor.





Halkbank tarafından yeni yıl itibariyle başlatılan kampanya çok dikkat çekti. Akaryakıt sektöründe geçerli olan kampanyada geri ödeme imkanı kazanan vatandaş en son yapılan zamlardan böylece ilk akaryakıt alımında etkilenmemiş oldu. Halkbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında, akaryakıt sektöründe Parafkart ile peşin olarak alınacak her 750 TL ve üzeri 4. harcamaya Parafpara hediyesi verilecek. 150 TL'ye kadar kazanç sağlayacak olan bu kampanya bu akşam son bulacak.





Akaryakıt kampanyasında Parafpara hediyesi

1 Ocak tarihinde başlayan Parafkart akaryakıt kampanyası 15 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği belirtilmişti. Peşin olarak 750 TL ve üzeri 4. harcamaya 150 TL para hediyesi verileceği kampanyadan faydalanmak için kampanyaya dahil olmak zorunluluğu bulunmakta iken gerek Paraf mobil uygulamasında gerekse de SMS aracılığı ile başvuruların kabul edileceği açıklandı. Paraf mobil uygulaması üzerinden hemen katıl butonuna tıklayarak kampanyaya dahil olunabileceği gibi ''YAKIT'' yazıp 34 04'e SMS göndererek de kampanyaya dahil olunabiliyor.

Halk Bankası tarafından başlatılan kampanyada en fazla 150 TL para hediyesi kazanılabilecek iken her müşterinin bir kere kampanyaya dahil olabileceği de açıklanmış bulunuyor. Bu akşam itibariyle sona erecek olan kampanyada kazanılan 150 TL hediye hemen hesaplara aktarılacak iken 30 Mart tarihine kadar kullanılma imkanı sunulacak