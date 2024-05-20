23 Mayıs'tan önce giden kazanacak! Bankaların mevduat oranları son güncellemesi yapıldı

Merkez Bankası tarafından alınan kararlar doğrultusunda politika faizi artırım kararları geçtiğimiz Haziran bu yana devam ediyor. Geçtiğimiz sene neredeyse yüzder 20 civarlarında seyreden politika faizi, sıkı para politikaları ve TL'nin değer kazanmasına olanak tanıması adına arttırılarak yüzde 40'a ulaşmış durumlarda. KKM'lerden çıkılmasına ve TL'ye geçilmesine olanak sağlayan bu artış ile birlikte arz talep dengesinin de kurulacağı için, talebin artması bekleniyor. Bu durum en çok kredi ve kredi kartı faizlerinden etkilenirken özellikle mevduat hesapları faiz oranlarında da artışa mahal veriyor. Banka banka ay ay mevduat faizleri güncelleniyor. Yatırımı olan vatandaş için son zamanlarda en çok tercih edilen mevduatlar, son ay şahlanışını durdursa da yne de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

Ülkemizde finansal manzara şekillenmeye devam ediyor. Bankacılık sektöründe domino etkisi yaratan faiz artırımı her daldan faizin artmasına mahal vermeyi de sağlıyor. Mudii en fazla oranı veren bankayı tercih ederken, bankalar tarafından başlatılankampanyalar da merak ediliyor. Yeni müşteriye ya da daha fazla yatırımı olan özel müşteriye özel olarak faiz veen bankaların güncellediği son mevduat oranları. İşte 100.000 TL'nin getirisi





100.000 TL MEVDUAT GETİRİSİ

Ay ay bankalar tarafından sunulan faizler merak ediliyor.

ING’nin Standart Cazibesi

Faiz Oranı: %54

Birikim Süresi: 32 Gün

Kazanç: 4.367 TL

Toplam Tutar: 104.367 TL

TEB’in Marifetli Teklifi

Faiz Oranı: %56

Birikim Süresi: 32 Gün

Kazanç: 4.528 TL

Toplam Tutar: 104.528 TL





Fibabanka’nın Kira Gibi Getirisi

Faiz Oranı: %54

Birikim Süresi: 32 Gün

Kazanç: 4.367 TL

Toplam Tutar: 104.367 TL

Garanti BBVA’nın Elektronik Avantajı

Faiz Oranı: %51

Birikim Süresi: 32 Gün

Kazanç: 4.124 TL

Toplam Tutar: 104.124 TL

Yukarıda bahsi geçen oranlar müşteri bazlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Seçilen rakamlar da müşerinin tercigh sebepleri değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak en çok aylık artı maaş olarak tercih edilen mevduat vadesi, yatırımın tutarına göre de değişmektedir.