Bist 100
10.643,58 3%
DOLAR
32,21 0,02%
EURO
35,1 0,21%
ALTIN
2.520,78 1,31%

23 Mayıs'tan önce giden kazanacak! Bankaların mevduat oranları son güncellemesi yapıldı

Yatırımı olan vatandaş için son zamanlarda en çok tercih edilen mevduatlar, son ay şahlanışını durdursa da yne de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 20.05.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:02
23 Mayıs'tan önce giden kazanacak! Bankaların mevduat oranları son güncellemesi yapıldı

Merkez Bankası tarafından alınan kararlar doğrultusunda politika faizi artırım kararları geçtiğimiz Haziran bu yana devam ediyor. Geçtiğimiz sene neredeyse yüzder 20 civarlarında seyreden politika faizi, sıkı para politikaları ve TL'nin değer kazanmasına olanak tanıması adına arttırılarak yüzde 40'a ulaşmış durumlarda. KKM'lerden çıkılmasına ve TL'ye geçilmesine olanak sağlayan bu artış ile birlikte arz talep dengesinin de kurulacağı için, talebin artması bekleniyor. Bu durum en çok kredi ve kredi kartı faizlerinden etkilenirken özellikle mevduat hesapları faiz oranlarında da artışa mahal veriyor. Banka banka ay ay mevduat faizleri güncelleniyor. Yatırımı olan vatandaş için son zamanlarda en çok tercih edilen mevduatlar, son ay şahlanışını durdursa da yne de en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

Ülkemizde finansal manzara şekillenmeye devam ediyor. Bankacılık sektöründe domino etkisi yaratan faiz artırımı her daldan faizin artmasına mahal vermeyi de sağlıyor. Mudii en fazla oranı veren bankayı tercih ederken, bankalar tarafından başlatılankampanyalar da merak ediliyor. Yeni müşteriye ya da daha fazla yatırımı olan özel müşteriye özel olarak faiz veen bankaların güncellediği son mevduat oranları. İşte 100.000 TL'nin getirisi

tl

100.000 TL MEVDUAT GETİRİSİ

Ay ay bankalar tarafından sunulan faizler merak ediliyor. 

ING’nin Standart Cazibesi

Faiz Oranı: %54

Birikim Süresi: 32 Gün

Kazanç: 4.367 TL

Toplam Tutar: 104.367 TL

TEB’in Marifetli Teklifi

Faiz Oranı: %56

Birikim Süresi: 32 Gün

Kazanç: 4.528 TL

Toplam Tutar: 104.528 TL

tl

Fibabanka’nın Kira Gibi Getirisi

Faiz Oranı: %54

Birikim Süresi: 32 Gün

Kazanç: 4.367 TL

Toplam Tutar: 104.367 TL

Garanti BBVA’nın Elektronik Avantajı

Faiz Oranı: %51

Birikim Süresi: 32 Gün

Kazanç: 4.124 TL

Toplam Tutar: 104.124 TL

 Yukarıda bahsi geçen oranlar müşteri bazlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Seçilen rakamlar da müşerinin tercigh sebepleri değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak en çok aylık artı maaş olarak tercih edilen mevduat vadesi, yatırımın tutarına göre de değişmektedir. 

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuruda KPSS şartı aranmayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli alımı yapacak! Şartlar duyuruldu

Yastık altında altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu tarihi not eden zengin olacak

10.000 TL maaş alan emekliye 18.000 TL nakit! 3 gün içinde başvuru şartı var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Sertifikası olan başvuruya koşuyor! İş Bankası 9 ilde personel alımı yapacak

23 Mayıs'tan önce giden kazanacak! Bankaların mevduat oranları son güncellemesi yapıldı

Akıllı telefon ve televizyonlar süper fiyatta! A101 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Acele etmeyenin parası pul olacak! Altın fiyatları o tarihte füze gibi uçacak

Bitcoin'de dananın kuyruğu kopacak! Bu tahmin baş döndürüyor

Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde! Pegasus bu kadrolara yeni personel alımı yapacak

Toplu para yatıran erken emekliliği kapacak! SGK yeni listeyi paylaştı

TÜBİTAK yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuruda KPSS şartı aranmayacak

A'dan Z'ye tüm emeklilere 15.000 TL ödeme sürprizi! SGK yeşil ışık yaktı

Yastık altında altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu tarihi not eden zengin olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli alımı yapacak! Şartlar duyuruldu

10.000 TL maaş alan emekliye 18.000 TL nakit! 3 gün içinde başvuru şartı var