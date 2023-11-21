23 Kasım öncesi bankaya koşana 32 günde 15.125 TL ödeniyor!

23 Kasım'da düzenlenecek olan Merkez Bankası toplantısı sonrasında politika faizlerinde son durum merakla bekleniyor. Kasım ayında da Merkez Bankası'nın faizlere 500 baz puan artışı gerçekleştireceği ön görülüyor. Krediler ve kredi kartları bu kapsamda nasibini alacak iken mevduat yatırımcıları için bu açıklama ilac gibi geleceğe benziyor.

Bankalar kredi satabilmek adına döner sermayesine para eklemek için mevduat hesaplamalarında artış yoluna gidiyor. Bu sayede kredi satabilmek de bankanın parayı işlemesi adına katkı sağlıyor. Yeni mevduat müşterisi çekebilmek adına başlatılan kampanyalar da mevduat faizi oranları yüzde 45'e kadar yükselmiş bulunuyor. Ancak kimi bankalar kredi vermek adına çekinceli davranırken, bu bankaların mevduat oranları da düşük seyrediyor.





MEVDUAT FAİZİ EN ÇOK VEREN BANKALAR

Denizbank ve Akbank ile ODEA Bank mevduat faizi oranlarında en yüksek miktar ödemesi sunarken, bununla birlikte 23 Kasım sonrasında da yükselme ihtimali bulunuyor.

Yatırımcı özellikle de 23 Kasım öncesinde yatırımını değerlendirmek adına bankaları mevduat faizi hesaplarını takip ediyor. Her banka mevcut hesaplamasını, resmi sitesinden sunuyor. Haneye artı maaş gelmesi adına 32 günlük getiriler araştırılıyorken, 92 günlük vade faizleri ise daha fazla getiri sağlıyor. Bu yatırımın 92 gün boyunca bankada kalması ve banka tarafından işlenmesi anlamına geliyor.





400.000 TL'NİN GETİRİSİ

Senelerce çalışan ya da bir yerden kendisine gelen parayı değerlendirmek isteyen vatandaş, mevduat faizi oranlarını tek tek inceliyor. 400.000 TL'nin getirisi ise merak ediliyor.

Yastık altında 400.000 TL yatırımı olan vatandaş, aylık olarak getirisini ya da 92 günlük getirisini soruyor. Bankaların sunduğu güncel hesaplamalara göre; yüzde 44 faiz oranı ile getirisi aylık 15.125 TL olarak hesaplanırken, 3 aylık getirisi de 45 bin liranın üzerine çıkabiliyor.