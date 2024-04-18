24 ay vadeli kredilerde faizler düştü de düştü! 10.000 TL- 50.000 TL ile nakit sorunu çözülecek

Eşten dosttan yardım isteme dönemi hayat koşullarının zorlamaya devam ettiği şu günlerde imkansız hale geliyor. Öyle ki her birey ya da hanenin adeta kendi yağıyla kavrulduğu şu günlerde vatandaş, kendi ihtiyaçları için bankaların yolunu tutabiliyor. Ancak bankalar tarafından artırılan kredi faizleri geri ödemler konusunda cepleri yorarken, mecburi olarak nakit ihtiyacı karşılanabiliyor. Alım ihtiyaçlarının kat be kat arttığı ve borçlanma oranlarının da tavan yaptığı son dönemde bankalar TCMB kararları doğrultusunda kredi faizlerini yüzde 6'ya kadar çekmiş bulunuyor. Bu da kredilerin geri ödenmesi konusunda zorlukları beraberinde getiriyor. Ancak yeni müşteri çekmek adına bankalar tarafından avantaj sağlayan kredi kampanyaları da başlatılıyor. Yeni müşteri çekmek ve ürün hizmet satmak adına bankalar tarafından bir çok kampanya açıklanırken, en avantajlıları arasında TEB Hoşgeldin Kredisi yer alıyor.

TEB Hoşgeldin Kredisi yeni müşterilere özel avantajlar sunan bir ihtiyaç kredisi olarak bilinirken 24 aya kadar vade kullanılması durumunda faiz oranları %3,89'a kadar düşürülmüş bulunuyor. Minimum 1000 TL kredi imkanı sağlayan TEB Hoş geldin Kredi kampanyasında sigortalı ve sigorta olarak seçenek bulunmaktayken Kredi tutarını yüzde 0,5'e tahsis ücreti olarak kesiliyor.





3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Banka ile Yeni çalışmaya başlayan kişileri ilgilendiren Kredi kampanyasında 3 aya kadar erteleme imkanı da sunuluyor. Ertelenen krediler için planlanan ödemelerde, öteleme faizi sadece ilk taksitte eklenmekteyken bankanın resmi internet sitesi üzerinden sigortalı ve sigortasız şekilde de hoş geldin kredisi hesaplaması yapılmış bulunuyor.

TEB HOŞGELDİN KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ

10.000 TL tutarında kredi örneklemesi yapan banka 24 ay vadede %3,89 faiz oranı ile hesap yaparken aylık 729 TL olan taksitte toplam faiz 8.784 TL olarak ödenecek. Kredi bitimi için tüm masraflar dahil toplam geri ödeme 18.784 TL olarak sağlanacak. TEB Hoş geldin kredisine başvurmak için TEB şubeleri, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden başvuru yapılabilecek.





Özellikle de son günlerde Kredi çekmek her ne kadar cazip gibi görünse de kimi zorlukları da beraberinde getirebiliyor. Faiz ödeme yükü, geri ödeme sorumluluğu ve borçluluk konularında bireyi olumsuz olarak etkileyebilen bu krediler de faiz ödeme yükü geri ödenecek tutarın önemli bir ölçüde artmasına mahal verebiliyor. TEB Hoş geldin kredisi bu kapsamda bu avantajlı faiz oranı ile uzun vadede cazip bir kredi ürünü olarak yeni müşterisine sunuyor.