240 ay vadeli konut kredisi desteği başladı! Soluğu bankada alacaksınız

Kirada oturan her bireyin hayali ev sahibi olabilmektir. Senelerce yaptığı birikimi ev almaya yetmeyen birey, bankaların sunduğu kredi kampanyalarına yönelebilmektedir. Bu kapsamda bankalar da müşteri çekebilmek ve hizmet satabilmek adına kampanyalarını sunmaktadır. Kiralarda fiyatlarındaki artış ile ev fiyatlarının tavan yapması, ev alma hayallerini suya düşürürken, evi olmayan birey farklı alternatiflere yönelebiliyor. Bu kapsamda karşısına çokan bankaların sunduğu konut kredi kampanyaları dikkat çekebiliyor. En uzun vade imkanı sunan, en düşük faiz ile kampanya açıklayan banka, tercih sebebi olabiliyor.

Günümüzde konut kredileri 120 ay '10 yıl' vade ile veriliyor. Garanti Bankası tarafından başlatılan kampanya da ise geri ödeme 240 aya kadar çıkabiliyor. Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamada konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşa 240 aya kadar vade imkanı sunulduğu belirtilmiş bulunuyor. Rehber olarak kullanılan bankanın kredi hesaplama aracı da verdiği düşük faizler ile dikkat çekiyor.





Garanti Bankası 3 milyon liraya kadar 240 ay vadeli konut kredisi kampanyası ile alakalı detayları resmi internet sitesinde açıklamış bulunuyor.

240 AY VADELİ KONUT KREDİSİ

Garanti Bankası resmi sitesinde uzun vadeli konut kredisi ile alakalı yapılan açıklamada ''Garanti BBVA’da avantajlı konut kredisi faiz oranları, 240 aya varan vade seçenekleri ve bütçenize uygun ödeme koşullarıyla dilediğiniz eve sahip olabilirsiniz.'' deniliyor. Uzun vade imkanı sunan banka, bu sayede geri ödeme aylık tutarını da yarı yarıya düşürmüş bulunuyor.





FAİZLER DE DÜŞÜYOR

Garanti Bankası tarafından açıklanan kampanya da maksimum 3.000.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı belirlenirken,

10.000 TL - 299.999 TL arasındaki kredi ihtiyaçlarınız 120 vade de % 3,05 faiz oranı ile; 240 ay vadeli kredi kullanımlarınız da % 3,52 faiz oranı ile verileceği belirtilmiş bulunuyor.

750.000 TL'ye kadar olan kredi tutarı 120 ay vade, % 3,01 faiz oranı ile ve 240 ay vadeli seçeneğinde ise %3,48 olarak açıklanıyor.

Banka 3 milyona kadar konut kredisi vereceğini belirtirken, 750.001 TL ve 3.000.000 TL arasındaki krediniz için 120 ay vadede % 3,05 faiz ve 240 ay vade de ise % 3,52 faiz ile vereceğini belirtmiş bulunuyor.