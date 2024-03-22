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Kredi kartı kullananlar şimdi yandı! Bu kısıtlama beklenmiyordu

Son dakika haberine göre, kredi kartı ve kredi kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın aldığı ilave sıkılaşma adımları sonrasında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranlarında artışa gidildiği açıklandı. Bu artışla birlikte faiz oranları, son 22 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 22.03.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 17:09
Kredi kartı kullananlar şimdi yandı! Bu kısıtlama beklenmiyordu

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı ilave sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranlarında artış yaşandı. Bu önemli değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren bir tebliğ ile resmileşti.

Yapılan düzenleme ile birlikte, geçtiğimiz hafta bazı bankaların nakit avans taksit sayısını 6'dan 3'e kadar düşürdüğü ve 30 bin liraya kadar olan faizsiz nakit avanslarda indirimler yaptığı biliniyor. Ancak, yeni sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kartlarında nakit avans çekiminde uygulanan faiz oranlarında yükselme yaşandı. Özellikle, kredi kartlarında nakit avans çekiminde uygulanan faiz oranı yüzde 4.42 seviyesinden yüzde 5'e kadar yükseltildi. Aynı şekilde, kredili mevduat hesaplarının faiz oranları da yüzde 5 seviyesine kadar artırıldı.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZ ORANLARI UÇUŞTA: SON 22 YILIN REKORU!

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı ilave sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranlarında artış yaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla birlikte mevduat ve ticari kredi faiz oranları 22 yılın en üst seviyesine çıktı.

1 aylık vadeli mevduat hesaplarına yatırılacak paranın ortalama faiz oranı yüzde 45.11'e kadar yükseldi. 3 aylık vadeli mevduat hesaplarında ise faiz oranı yüzde 53.63'e kadar çıktı.

Ticari kredi faiz oranları ise yıllık yüzde 55.76 seviyesine tırmanarak 22 yılın rekorunu kırdı.

Sadece ticari kredilerde değil, ihtiyaç kredilerinde de faiz oranları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Son verilere göre, kredi faiz oranları yıllık yüzde 63.36 seviyesine kadar çıktı.

Konut kredilerinde de durum farklı değil. Yıllık faiz oranı yüzde 41.32'ye yükselerek son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.

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