25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Son 5 senedir özellikle de market alışverişlerinde her bir plastik poşet 25 kuruş karşılığında alınmaktaydı. 5 senedir zam yapılmayan plastik poşetlere zam yapılacağı konuşulurken, karar yarın yapılacak olan toplantıda şekilleneceği ifade edildi. 2019 yılında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde alınan kararla, marketlerdeki plastik poşetler ücretli hale gelmişti.

Bu tarihten itibaren 25 kuruştan satılan poşetlerin fiyatı, 5 yıl aradan sonra tekrar gündeme çkarken, yapılacak olan önemli toplantıda, plastik poşetlerin yeni fiyatı belirlenecek.

6 KURUM PLASTİK POŞET ZAMMINI BELİRLEYECEK

Bakanlıkta düzenlenecek toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) gibi altı önemli kurum temsilcileri katılacak. Toplantı ile alakalı öncesinde yapılan açıklamada hedefin plastik poşetlerin yeni fiyatlandırmasını belirlemek ve atık kirliliğiyle mücadele için alınacak önlemlere katkı sağlamak olduğu belirtildi.

Plastik poşetlerin ücretli satışına yönelik uygulama devam ederken çevre kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olduğunun altı çizilmiş bulunuyor. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede, yeni fiyat değişikliği ile beraber, plastik poşetlerin kullanımının daha da azalmasını ve doğaya verilen zararların en aza indirileceği tahMinlerinde bulundu.

BAKAN KURUM ONAY VERECEK

Plastik Poşet Komisyonu'nun toplanmasının ardından, alınan kararlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak. Bakan Kurum’un onayı ile birlikte, yeni yıl itibarıyla geçerli olacak plastik poşet fiyatları kamuoyuna arz edilecek.

YENİ PLASTİK POŞET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Plastik poşet fiyatları ile alakalı yapılan düzenlemelerin öncesinde zam tahminleri de sunuluyor. Yapılan açıklamalar da plastik poşetlere yüzde 50 zam yapılabileceği belirtiliyor.



