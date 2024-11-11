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26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Markaların ay ay kampanya açıklamaları devam ediyor. Özellikle Kasım indirimleri yakından takip ediliyor

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:13
26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Markaların ay ay kampanya açıklamaları devam ediyor. Kullanılabilirlik ve tercih edilebilirliğin arttırlması adına sunulan bir çok kampanya, özellikle de Kasım ayında ekstra avantajları ile gelirken, Vodafone FreeZone tarafından açıklanan Kasım kampanyaları özellikle de gençlerin yoğun ilgisine maruz kalıyor.  

Vodafone FreeZone gençlik kampanyası tam da Kasım ayına uygun olarak düzenlenmiş bulunuyor. Gençlerin alım gücünün arttırılması ve maddi yükünün ortadan kalkması adına düzenlenen kampanya da 1500 TL iade fırsatı sunulduğu açıklanmış bulunuyor. Bu sayede gençler, yeme-içme, giyim, eğlence ve daha birçok alanda keyifle alışveriş yapabilecek iken kampanya Kasım ayı sonuna geçerli olacak. 

FreeZone kullanıcıları, yeme içme, eğlence, giyim ve ulaşım gibi alanlarda yaptıkları harcamalardan Vodafone Pay uygulaması ile her ay 1.500 TL’ye kadar nakit iade alabilecek. Gençlerin Migros Yemek, Defacto, Biletinial, ByNoGame gibi popüler markalardan yaptıkları alışverişlerde geçerli olan kampanyada Biletinial’dan 200 TL, Defacto’dan 1.000 TL’lik alışverişe 200 TL gibi avantajlar yer alıyor.  

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Vodafone Pay’lilere özel kampanya 

Biletinial'da 200 TL, Defacto’da 1.000 TL’lik alışverişte 200 TL, Hepsiburada’da ise minimum 300 TL’lik alışverişe 150 TL nakit iade fırsatı sunulurken, İstanbulkart, elektrik, su ve doğalgaz faturaları gibi ödemelerde de belirli oranlarda iade kazanma fırsatı açıklanmış bulunuyor.  

FREEzONE İLE EKSTRA KAZANÇ AÇIKLANDI 

Kampanya ile birlikte FreeZone kullanıcıları sadece nakit iade avantajlarından değil, ek 60 GB hediye internet fırsatından da faydalanabilecek. Tiktok, Twitch ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında geçerli olacak bu hediye internet paketi, gençlerin sosyal medya hayatlarına destek sağlayacak. Diğer avantajlar arasında, WhatsApp üzerinden sınırsız iletişim imkanı ve YouTube Premium’un 3 ay ücretsiz üyeliğinden faydalanabilinecek.  

26 yaş altı Vodafone’lu tüm gençler, mobil hattının kendi üzerine kayıtlı olması koşuluyla kampanyaya dahil olabileceği belirtilmiş bulunuyor. Vodafone Pay uygulaması üzerinden ‘Kampanyaya Katıl’ butonunun tıklanması kampanya kaydı için yeterli olacak.  


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