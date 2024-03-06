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4A-4B-4C'li her emekliyi ilgilendiriyor! Tüm emekliye ücretsiz sunuluyor

2024 yılı emekli yılı olacak dedirten gelişmeler mevcut. İşte SGK tarafından verilen son dakika müjde

Yayın Tarihi: 06.03.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 17:28
4A-4B-4C'li her emekliyi ilgilendiriyor! Tüm emekliye ücretsiz sunuluyor

2024 yılı itibarı ile emekli vatandaşa verilen müjdelerin ardı arkasına kesilmeyeceği tahmin ediliyor. Maaş düzenlemeleri sonrasında SGK kapsamında emeklilerin uzun bir süredir beklediği gelişme Nihayet onaylandı. Emekliler artık GSS kapsamında ücretsiz kaplıca tedavisi alacağı duyuruldu 

Emekli, ücretsiz kaplıca tedavisi uygulamasından faydalanabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekli iken konu ile alakalı SGK'da birçok detayda açıklandı. Emeklilerin ücretsiz kaplıca tedavisinden faydalanması adına öncelikle bir sağlık kurumundan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları tarafından verilecek olan sağlık kurulu raporunu alması gerekmekte. Hekim tarafından sağlık raporuna sahip olan emekli, 5 gün içerisinde herhangi bir kaplıca tesisine başvurarak 6 ay boyunca geçerli olmak üzere sevk belgesi alabiliyor. Bu kapsamda emekli yol parasını da geri ödeme olarak alabiliyor. 

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Emekliler kaplıca tedavisi için harcayacakları yol giderleri ödemelerini SGK'dan iade olarak alabiliyor. İl içi sevklerde günlük 23 TL ödeme yapılırken il dışı sevkler için ise günlük 46 tl yol parası ödemesi yapılıyor

SGK KAPLICA TEDAVİSİ İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR

Kaplıca tedavisi için SGK tarafından ödemesi yapılan hastalıklarda açıklanmış bulunuyor. RomatizmaL hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, cilt rahatsızlıkları, sindirim sistemi ve solunum yolu hastalıkları gibi birçok hastalık, geri ödeme kapsamında sunulabiliyor. Amaç stresin azaltılması, Tedavinin hızlanması, Bağışıklık sisteminin artması ve kan dolaşımının düzenlenmesi olarak belirtilmiş bulunuyor. 

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Emekliye bedava kaplıca uygulaması tedavi süresi için de SGK tarafından açıklama yapılmış bulunuyor. Tedavi süresi için 30 seanslık bir sınırlama mevcut. Ancak sürekli tedavi gerektiren ciddi hastalıklarda SGK tarafından karşılanan seans sayısının 30'u aşabileceği açıklanmış bulunuyor. Onay verilen tedaviye ara verilmesi durumunda ve bu aranın da 5 iş gününden uzun sürmesi halinde SGK'ya masrafların karşılanması adına Yeni bir rapor sunulması gerekiyor. Spor sakatlıkları da kaplıca tedavisine uygun olan hastalıklar arasında yer alırken Detaylı bilgi için SGK ile iletişime geçmek gerekiyor

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