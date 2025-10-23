Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürmüş Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu'na ait VII. tertip 20 TL banknotların 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tedavüle verildiğini resmen açıkladı. Yeni tertip banknotlar, ATM'ler ve banka şubeleri aracılığıyla dolaşıma girdi.

Resmi Açıklama ve Yasal Dayanak

TCMB duyurusunda, işlem yetkisinin 1211 sayılı Kanun çerçevesinde kullanıldığı belirtildi. Açıklamada yapılan vurguda, yeni tertibin piyasadaki stokların yenilenmesi amacıyla tedavüle verildiği ifade edildi.

Yeni Banknotlarda Öne Çıkan Değişiklik: İmzalar

Yeni 7. tertip 20 TL banknotların en belirgin farkı, üzerinde yer alan imzalar oldu. Merkez Bankası açıklamasına göre banknotlarda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan imzaları bulunuyor. Önceki tertiplerde farklı dönem başkan ve başkan yardımcılarının imzaları yer alıyordu.

Fiziksel Özellikler ve Geçerlilik

Vatandaşların merak ettiği fiziksel değişikliklere ilişkin TCMB net bilgi paylaştı: Yeni 7. tertip 20 TL banknotların boyut, renk, ön/arka yüz tasarımı ve kağıt yapısı bakımından halihazırda dolaşımdaki önceki tertiplerle tamamen aynı özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Eski Banknotların Durumu

Merkez Bankası, piyasaya sürülen yeni 7. tertip 20 TL banknotların, önceki 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tertip banknotlarla birlikte tedavülde olmaya devam edeceğini açıkladı. Yani eski 20 TL banknotlar geçerliliğini yitirmedi.

Özetle, 22 Ekim 2025'ten itibaren vatandaşlar işlemlerinde yeni imzalı 20 TL banknotlarla karşılaşacak; ancak banknotların fiziksel özellikleri ve önceki tertiplerin geçerliliği değişmedi.