299 TL'ye ucuz uçuş için son 2 gün: AnadoluJet THY bünyesinde satacak

Türk Hava Yolları'nın heyecan verici yeni markası AJet gökyüzüne açılmaya 31 Mart itibari ile başlayacak. Türk Hava Yolları'nın yeni alt markası olarak işleyişini devam ettirecek olan AJet uçuş kampanyalarını sunduğu paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Herkes için daha erişilebilir hale getirilen kampanyaları ile dikkat çeken Ajet ucuz uçuş kampanyası yurt içi indirimli uçmanıza olanak tanıyacak. İster iş isterse de gezi ve ziyaret amaçlı olarak uçuş kampanyalarının ilkini açıklayan Ajet, seyahat tutkunları için kapılarını aralıyor.

41 iç hat, 52 dış hat olmak üzere toplam da 93 bölgeye ulaşım sağlama kolaylığı sağlayan Ajet, kampanyaları ile 299 TL'den başlayan uçuş fiyatları tercih edilebilirliği arttıryor.





Sadece 15-17 Mart tarihleri arasında AJet mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan alışverişlerde bu eşsiz fırsata dahil olabileceksiniz. Belirlenen 2 gün içinde alınan biletler 31 Mart-30 Eylül 2024 tarihleri arasında seyahat edebilme imkanı sağlayacak.

Türk Hava Yolları bünyesine geçen Ajet, 2008'de AnadoluJet olarak doğmuş iken Türkiye'nin havacılık sektöründeki gelişmesini emin adımlarla tamamlamış bulunuyor. Özellikle de yaz döneminde 93 noktaya uçuş sağlayacak olan Ajet, indirimi ile dikkat çekeceğe benziyor.

Ajet resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Türkiye’nin eşsiz güzelliklerine 299 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. 15-17 Mart'ta AJet mobil uygulamasına özel 299 liradan başlayan fiyatlarla biletinizi alın, 31 Mart-30 Eylül 2024 arasında avantajlı fiyatlarla uçun." ifadesi kullanıldı.

Seyahat planı olan müşterisini destinasyonlara taşıma imkanı sunan Ajet, erişilebilir ve kolay alışveriş yapılabilir alt yapısı ile de avantajları beraberinde getiriyor.