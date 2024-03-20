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3.000 TL değil, 10.000 TL değil: 25.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek

Ramazan Bayramına sayılı günler kala ikramiye ödemeleri ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 13:51
3.000 TL değil, 10.000 TL değil: 25.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek

Uzun süredir gerek emekli gerekse de çalışan kendisine sunulan maaşa ek ödemeleri yakından takip ediyor. Kişisel olarak sunulan ödemelerin yanı sıra özellikle de çalışılan kurum ve kuruluş tarafından yapılan ödemeler dikkat çekiyor. Maaş zamlarının yanı sıra promosyonlar ve ikramiyeler bu ödemeler arasında yer alıyor. Maaş alınan banka ile ihale süresinin dolması bankalar tarafından promosyon ödemelerinin yenilenmesini sağlarken, özel günlerde çalışılan kurum tarafından sağlanan ödemeler de ikramiye ödemeleri olarak tanımlanıyor. Emekliler de uzun zamandır hükümet tarafından dini bayramlarda ikramiye ödemesi alıyor. İlk 900 TL olarak başlayan emekli ikramiyesi 1000 TL akabinde 1100 TL ödenirken geçtiğimiz sene 2000 TL'ye yükseltilmişti. Seçim senesi olan 2024 yılında da ikramiyelere yüzde 50 zam yapılarak 3 bin liraya  çıkmış bulunuyor. Nisan ve Haziran aylarında emekli toplamda 6 bin lira ikramiye ödemesi alacak.

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THY'DEN REKOR PROMOSYON ÖDEMESİ 

Çalışanlara sağlanan ikramiye ödemeleri de oldukça dikkat çekiyor. Bu ikramiyeler arasında gün gün rekorrakamlar açıklanıyor. Geçtiğimiz dönemde maaş zammı ve banka promosyonu konularında tavan rakam olarak kabul edilen ödemelere imza atan Türk Hava Yolları bayram ikramiyesi tutarlarında da güncelleme yaptı. 

Türk Hava Yolları'ndan bu zamana kadar yapılmamış olan rekor bayram ikramiyesi ödemesine karar verildi. Türk Hava Yolları her bir çalışanına 25 bin lira ikramiye ödemesi yapacak. Dünya genelinde en büyük hava yolu şirketi olan ve dünyanın neredeyse her yerinde şubesi bulunan Türk Hava Yolları çalışanını mutlu etmeye devam ediyor. Bu kapsamda çalışanlara 25'er bin liralık ikramiye ödemesine karar verilirken, bu ödemelerin bayram öncesinde hesaplara aktarılacağı açıklanmış bulunuyor. Bir süredir ödenen ikramiyeler konusunda talebin Hava-İş tarafından önerildiği belirtilirken, sendika çalışanlara yine sahip çıktı dedirtti.

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