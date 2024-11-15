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3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

Kampanyaların feriştahını sunmaya devam eden ING Bank Kasım ayında da diğer bankalara nazaran bir adım önde olduğunu ispatlayacak kampanyasını sundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:19
3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

Kampanyaların feriştahını sunmaya devam eden ING Bank Kasım ayında da diğer bankalara nazaran bir adım önde olduğunu ispatlayacak kampanyasını sundu. ING Bank, özel bankacılık müşterilerine yönelik Kasım ayında açıkladığı kampanyaları ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Kasım ayı boyunca yapacağınız restoran harcamalarında yüzde indirimi sunan banka, bu kapsamda binlerce lira ek kazanç kapısını araladı.  

ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİNE GERİ İADE 

1 Kasım - 30 Kasım 2024 tarihleri aralığında ING Bank, yüzde 20 bonus imkanı sağlayacağı açıklamasını yaptı. 3.000 TL (Özel Bankacılık müşterilerine) / 1.500 TL (Platinum müşterilere) sağlanan bu destek, restoran alışverişlerini keyiflendireceğe benziyor.  

ING PLATİNUM MÜŞTERİLERİNE DEV FIRSAT 

Platinum müşterileri, Kasım ayı boyunca yapacakları restoran harcamalarında %20 bonus kazanırken, aylık kazanabilecekleri maksimum bonus tutarı da 1.500 TL olarak belirlendi.  

ING Özel Bankacılık Müşterileri, ING Platinum Müşterileri, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart, ING Bonus Card sahiplerinin faydalanabileceği bol geri iadeli kampanyadan Light Kart ve ING Bonus Business Kart sahiplerinin faydalanamayacağı açıklandı.  

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu iki kampanyada her bir harcamanın farklı günlerde yapılması zorunluluğu bulunurken, aynı gün içinde yapılan birden fazla harcamada sadece bir harcamanın kampanyaya dahil edileceği belirtilmiş bulunuyor.  

Kampanya kapsamında yapılacak her 1.000 TL ve üzeri restoran harcamasına %20 oranında bonus ödemesi yapılacak iken Özel Bankacılık müşterileri için 3.000 TL, Platinum müşteriler için 1.500 TL iade fırsatı sağlanacak.  

ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİSİ NEDİR? 

Özel bankacılık yatırımı 5 milyonun üzerinde olan müşteriye sağlanan bir hak olarak biliniyor.  

 

 


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