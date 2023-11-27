Hükümetten faizsiz kredi müjdesi verildi! İş kurmak isteyenler başvurmak için kuyruk olacak

AK Parti, iş kuranlara düğün kredisinin yanı sıra faizsiz 150 bin TL ödeneceğini duyurdu.

Aile ve Gençlik Fonu bugün TBMM'de görüşüldü ve az önce Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi. Yönetmelik, Genel Kurul'da kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak ve önümüzdeki birkaç gün içinde yürürlüğe girecek. Resmi gazetede yayımlanmasının ardından yasa kapsamında, evlenmek isteyen 18-27 yaş arası gençlere toplam dört yıl süreyle faizsiz evlilik kredisi verileceği duyuruldu. İki yıllık ödemesiz dönem içerir.

TBMM'deki tartışma sırasında konuşan AK Partili Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, gelecekte 150 bin liralık düğün kredisinin artırılacağını, 150 bin lirada kalmayacağını söylerken desteğin sadece evlenecekler için değil, iş kuracak olanlar için de verileceğini aktardı.





Zehranur Aydemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fon, ilk etapta deprem bölgelerindeki seçilmiş pilot eyaletlerde evlilik finansmanı projeleriyle başlatılacak ve gelecekte gençlerin gelişimi ve girişimlerini desteklemek amacıyla 81 eyalete genişletilecek. Yüzde 20'si aktarılarak 5 milyar liralık yardım sağlanacak. Maden kaynaklarının artırılması ve kaynak yaratılması.Yine hem bu rakam hem de mevcut 150 bin lira tutarında kredi desteği artırılacak. Bu fonun aile teşkilatımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Ev, bireyin toplumla ilk karşılaştığı yerdir ve ev, dış saldırılara karşı bir kale ve zırh görevi görür. Bu nedenle güçlü bir toplum adına güçlü aile yapısı şarttır. Bundan dolayı toplumun temeli olan aile sisteminin kurulmasını teşvik etmeye çalışıyoruz."

İş kuranlara 150 bin TL verilecek: Başvurular 2024'te e-devlet üzerinden yapılacak

Aydemir yaptığı açıklamada, kredinin gençlik girişimlerinin desteklenmesi çerçevesinde sağlanacağını söyledi. Başvuruların 2024'te açılması bekleniyor. E-devlet kapısı üzerinden başvurular henüz başlamamıştır.