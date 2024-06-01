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3-2-1 Geri sayım başladı! 3 Haziran'da emekli zammı ortaya çıkacak

Ekonomi gündemine damgasını vuracak olan Mayıs ayı enflasyon rakamı 3 Haziran'da açıklanacak iken, ortaya çıkacak 5aylık enflasyon verisi sonrasında 3 Temmuz'da Haziran ayı verilerinin de açıklanması ile birlikte Temmuz ayı zammı için geri sayım başlayacak.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 14:16
3-2-1 Geri sayım başladı! 3 Haziran'da emekli zammı ortaya çıkacak

Emekli zammı ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ile alakalı merakla beklenen zam oranının açıklanması için sadece iki veri kaldı. Ekonomi gündemine damgasını vuracak olan Mayıs ayı enflasyon rakamı 3 Haziran'da açıklanacak iken, ortaya çıkacak 5aylık enflasyon verisi sonrasında 3 Temmuz'da Haziran ayı verilerinin de açıklanması ile birlikte Temmuz ayı zammı için geri sayım başlayacak. 

5 AYLIK ENFLASYON AÇIKLANIYOR

En son Ocak ayında yapılan zam sonrasında emekliler seyyanen zam beklentisi içine girse de hükümet tarafından bu istek olumlu karşılanmamış ve Temmuz ayında düzenleme yapılacağı belirtilmişti.  Temmuz ayına bir ay kala asıl büyük sürpriz ve heyecan, 3 Haziran'da açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ortaya çıkacak. Emeklilerin 5 aylık zam oranı 3 Haziran da açıklanacak. 

TL

MAAŞ ZAMLARI İÇİN SON VERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak olan mayıs ayı enflasyon verileri, milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği 5 aylık enflasyon farkını da ortaya çıkaracak. Uzman ekonomistler tarafından Mayıs ayı enflasyon tahminleri sunuldu. 15 ekonomistin dahil olması ile açıklanan verilerde beklenti 3,04 olarak şekillendi. Beklentiler yüzde 2,85 ile 3,50 aralığında şekillendi. 

Ayrıca, Mayıs ayı enflasyon verilerinin açılanacağı tarih ve saatte orataya çıktı. Bu kapsamda TÜŞK tarafından belirlenecek rakam 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00 olarak ortaya çıkarken, aşağı yukarı Temmuzn ayı zam oranlşarı da bu açıklama ile şekillenecek. Açıklanacak olan veriler doğrultusunda  bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89 seviyesine çıkması bekleniyor. Yapılan hesaplamalarda 2024 yıl sonu beklentisi yüzde 43,95 olarak belirlendi.

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