3 ay sabredene 55 bin TL nakit ödeme! Bankalar parası olanı maaşa bağlıyor

Bankaların faiz oranları yükseliyor! 3 ayda 55 bin TL getiri sağlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ AYDA 55 BİN TL KAZANABİLİRSİNİZ

Merkez Bankası faiz oranlarını 50 puan artırdı ve faiz artışları sonrasında bankaların mevduat faiz oranları da artmaya başladı. Merkez Bankası kararı sonrasında bankaların mevduat faiz oranları müşteriler tarafından yakından takip edilirken 250 bin TL birikimin üç aylık getirisi de merakla araştırılıyor.





Değer kaybı yaşamak istemeyen müşteriler paralarını mevduat faizlerinde değerlendirmek için en yüksek faiz ödemesi yapan bankayı yakından takip ediyor. Akbank tarafından yapılan son duyuruya göre bankanın yeni müşterilerine özel yüzde 56 oranında faiz uygulaması yapılıyor. Odeabank ise müşterilerine yüzde 58.5 faiz teklifi veriyor. ONPLUS bankacılık müşterilerine yüzde 54, Alternatif Bank ise yüzde 57 oranında faiz veriyor. Yani bankaların güncel mevduat faizleriyle 250 bin TL birikimin üç aylık getirisi 33 bin TL ile 35 bin TL aralığında değişkenlik gösteriyor.