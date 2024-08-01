Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

En son 2013 senesinde zamma tabii tutulan taban uçak bileti fiyatları uygulamasına bugünden geçerli olmak üzere büyük zam uygulaması devreye girdi. İç hatlar uçak biletlerine büyük zam gelmesi planlanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından alınan karar doğrultusunda zam uygulamasının ç hat uçuşlarında uygulanan tavan ücretlerine uygulanacağı belirlenirken, yapılan revize ile birlikte 3253 TL olan iç hat uçak biletlerinin tavan fiyatı, 4003 TL’ye yükseltildi. Bu sabah itibari ile yeni uygulamanın devreye alındığı ifade edildi.

Alınan karar doğrultusunda iç hatlar uçak biletlerine de zam gelebileceği tahmin edilirken, aradan geçen 11 sene akabinde ilk kez tavan fiyatın yükseltilmesi kararı alındığı belirtildi.

UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI BİLET FİYATLARINI ETKİLEYECEK

SHGM’nin açıkladığı yeni tavan ücreti uygulaması bu sabah itibari ile yürürlüğe gireceği belirtilirken, bilet fiyatlarında dikkate değer bir artışının da beraberinde geleceği tahminleri sunulmaya başladı. Ülkemizde her sektörde yaşanan fiyat artışı ile birlikte, hava yolu taşımacılığı alanında yapılan zamların sebebinin yükselen enflasyon ve küresel anlamda yaşanan kriz olduğu belirtilirken, işletme giderlerinin artması, bakık mağliyetlerinin karşılanabilmesinin devamlılığı adına bu kararın alındığı belirtildi. Havayolu şirketlerinin giderlerinin dengelenmesi adına en son 2013 yılında alınan zam kararı ile birlikte 3253 taban rakam açıklaması yapılırken, bugün uygulamaya girecek olan artışın, bilet fiyatlarına da artış şeklinde yansıyacağı tahmin edildi.





İLK UÇAK BİLETİ ZAMLARI AÇIKLANDI

Alınan karar dorultusunda havayolu şirketlerinin de sıra sıra zam uygulamasını devreye aldıkları ve yurt içi uçak biletlerinde zam uygulamasına geçtikleri belirtildi. Ülkenin önde gelen firmalarından olan THY ve Pegasus Havayolları iç hatlar uçak bileti revizesini devreye aldı.





Havayolu şirketleri tarafından yapılan açıklamada biletlerin %80’ini 2503 TL fiyatla satışa sunulacağı belirtilirken geriye kalan kısmının 4003 TL olarak gncellendiği ortaya çıktı. Özellkle iş ve tatil planı yapan vatandaşı olıumsuz etkileyecek olan taban rakamlardaki bu artış, uçak bileti fiyatlarındaki yükselile mahal verirken, özellikle de sezon içerisinde ulaşım masraflarını da katlayacağa benziyor.