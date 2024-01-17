3 devlet bankası kesenin ağzını açtı! Para arayana koşulsuz şartsız 20.000 TL kredi kampanyası

Düşük faiz oranlı finansal destek imkanı verilirken bu özel kampanya gelir belgesi talep edilmeden emekli müşterierine en az 6 ay süreyle sigortalı bir işte çalışmış olmasına bakılıyor. Geniş müşteri kapsamında olan kamu bankalarından finansal sıkıntılarına çözüm bulma konusunda destek verildi.



En yakın şubelere giderek kolay ve hızlıca başvuruda bulunabilirisniz. Başvuru sonuçları internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılırken kredi tutarları, müşteri hesaplarının aktarıması ödemeler istenilen zamanlarda platform üzerinden tamamlanır.



Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan özel kredi avantajı sunulurken hızlı finansal destek sağlanması için gelir belgesi talep etmeme fırsatıyla emekli müşterilerle beraber sigortalı çalışanlara kredi verildi. Bu kampanyayla beraber müşteri memnuniyeti artırmasıyla beraber Türkiye'nin önde gelen bankalar üzerinden müşteri odaklı hizmet anlayışları ortaya konularak ekonomik zorluklarla baş edilmeye çalışıldığı umut kaynağı oldu.

