Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

2024- 2025 eğitim öğretim yılı başladı. İlk- orta ve lise dengi okullar eğitim hayatına merhaba derken, üniversite öğrencileri için de süreç Eylül ayının sonunda başlayacak. Artan fiyatlar öğrencilerin gider masraflarının da kat be kat artmasına mahal vermeye devam ediyor. Gerek öğrenci gerekse de ebeveyn, ihtiyaçların karşılanması konusunda çekincelerine devam ederken, özellikle de geçim sıkıntısı çeken hanelere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Devlet dar gelirli hanelere sağladığı destekler arasında okuyan öğrencilere özel olarak da bir çok imkan sunuyor. Ailesinden uzakta yaşayan dar gelirli hanelere sunulan desteklere ek olarak belediyeler ve vakıflardan da bir çok destek sağlanıyor.

İstanbul’da yaşayan öğrencilere yönelik hazırlanan yeni bir destek programında başvuru yapan ve hak sahibi olan öğrenciye 9 ay boyunca ayda 2 bin lira destek sağlanıyor. Başvuruları başlayan destek için son başvuru tarihi 15 Eylül olarak açıklanmış bulunuyor.

İstanbul Vakfı tarafından yapılan açıklamada 2024-2025 eğitim dönemi için "Büyüt Hayallerini" eğitim bursu programı için başvuruların başladığı belirtildi. Bu burs, İstanbul’daki devlet veya vakıf üniversitelerinde öğrenim gören kız öğrencileri desteklemek amacıyla sunuluyor.

İSTANBUL VAKFI BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2024 YKS'ye girmiş veya üniversitelerin farklı sınıflarında öğrenim gören,

İstanbul'daki bir devlet veya vakıf üniversitesinde tam burslu olarak kayıt yaptırmış veya kayıt işlemlerini tamamlamış olan,

Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan,

25 yaşını doldurmamış olan,

İstanbul Vakfı'ndan aynı eğitim dönemi içerisinde birinci derece yakını burs almayan,

Kayıt dondurmayan öğrenciler burs için başvuru hakkına sahip olacak.

İSTANBUL VAKFI BURSU BAŞVURUSU

Burs başvuruları, microfon.co platformu üzerinden online olarak yapılmakta iken başvuru formunda istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde dolduran adaylar, değerlendirme sürecinin ardından ödemelere hak sahibi olabiliyor.

İSTANBUL VAKFI BURSU KAÇ PARA ÖDENECEK?

15 Eylül’e kadar İstanbul Vakfı bursu için kız öğrenciler başvurularını tamamlayabilecek iken, 2024- 2025 eğitim öğretim yılı için bu tutar aylık 2.000 TL olarak belirtilmiş bulunuyor