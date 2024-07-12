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3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

Herhangi bir maaşı olmayan ya da belirli tutarın altında olan birey ya da hanelere devlet tarafından destek sağlanırken, kimi destekler de memur maaş katsayısınca artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 12:17
3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

Ekonomik koşulların olumsuzluğunun seyri devam ediyor. Tam da bu noktada toplum tarafından dezavantajlı kesim için yaşam maliyeti gün be gün artıyor. Herhangi bir maaşı olmayan ya da belirli tutarın altında olan birey ya da hanelere devlet tarafından destek sağlanırken, kimi destekler de memur maaş katsayısınca artış gösteriyor. Eşi ya da babası vefat eden kadınlara devlet tarafından oluşturulan önemli bir destek mekanizması haline getirilen dul ve yetim maaşları da düzenli ödenen destekler arasında yer almaktadır. Temmuz 2024’te memur maaşlarına yapılan zam itibariyle bu ödemeler hakkında merak edilen detaylar da gün yüzüne çıkmaktadır. 

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI TUTARLARI

Temmuz ayında gerek emekli gerekse de memur maaşlarına yapılan zamlar dul ve emeklinin aldığı maaşları da etkilemiştir. Bilindiği üzere dul ve yetim maaşları yüzde25, 50, 75 oranlarına gre hak sahibi olunmaktadır. Sosyal desteklere yüzde 20 zam yapıldığı açıklaması Bakan Göktaş tarafından açıklanırken açıklanan dul ve yetim maaşı da sırasıyla; en düşük 3.930,50 TL, 7.859 TL ve 10.039 TL olarak belirlenmiştir.

tl

Bu revize, hayatını kaybeden sigortalının resmi nikâhlı eşine dul aylığı ve çocuklarına yetim aylığı olarak ödenen destekler olarak bilinmektedir. Dul ve yetim aylıkları, yaşamını yitiren bireyin maaşı ile geçinmek durumunda geride kalanlara maddi güvence sağlamayı hedeflemektedir. Toplumsal refahın sağlanmasına katkısı büyüktür. Ancak, bu ödemelerin alınması için belli başvuru ve şartlar bulunmaktadır.

 DUL VE YETİM AYLIĞI BAŞVURUSU

Dul ve yetim aylığına başvurular, hak sahibi olmak isteyen birey tarafından merakla takip edilmektedir. Sigortalı bireyin prim borcu, ödeme süresi de başvıru sürecinden önem arz etmektedir. Sosyal güvenlik sisteminin en çok önem verilen desteği olarak bilinen dul ve yetim aylıkları Temmuz ayında yapılan güncelleme ile revizeye girmiş bulunmaktadır.

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