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3 katlı kağıt havlu çift haneye düştü! 10 TL bile harcasınız yetiyor

A101 20 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bir çok indirim yer alıyor. Bu indirimler Yoğurt, makarna, peynir ve daha birçok temel gıdada olduğu gibi, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de inanılmaz indirimler sunuluyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 08:26
3 katlı kağıt havlu çift haneye düştü! 10 TL bile harcasınız yetiyor

Artan ürün ve hizmet zamlarından sebepli olarak birey bütçe kısıtlaması yaparak alışverişini yapmaya devam ediyor. Ya daha az ürün alarak ya da indirimli ürün alarak geçimini idame ettirmek isteyenler için zincir marketler devreye giriyor. Her ayın belli günlerinde marketler tarafından ilan edilen indirim günlerinde bir çok kategoride fiyatlar piyasanın altına düşerken, hem müşteri kazanmak hem de müşteri memnuniyetini sağlamak ön planda yer alıyor. A101 markette bu kapsamda harekete geçip, ucuzu müşterisine sunmaya devam ediyor. Hal bu iken her hafta Perşembe günlerinin yanı sıra hafta sonu fırsatlarını da sunuyor. Bugün sabah saatleri itibari ile raflara sıralanan ürünlerin tamamını katalogda yer alırken, özellikle de kasa arkası ürünleri dikkatleri üzerine topluyor.

A101 20 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bir çok indirim yer alıyor. Bu indirimler Yoğurt, makarna, peynir ve daha birçok temel gıdada olduğu gibi, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de inanılmaz indirimler sunuluyor.

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A101 20 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Bugün itibari ile geçerli olan indirim kataloğundaki ürünlerin fiyatları şu şekilde;

• Yoğurt: Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg - 99 TL

• Makarna: Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 gr - 16,50 TL

• Peynir: Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr - 139,90 TL

• Ton Balığı: Waea Ton Balığı 2x160 gr - 69,90 TL

• Beyaz Peynir: Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr - 115 TL

• Tuz: Billur Tuz 750 gr - 15,90 TL

• Bulgur: Yöremce Bulgur Çeşitleri 1 Kg - 18 TL

A101'de bu hafta indirimli ürünler ve kampanyalar sadece bunlarla sınırlı değil. Temizlik ve hijyen ürünlerinde de bir çok indirim mevcut. Özellikle pandemi sonrasında artan temizlik ihtiyacına istinaden artan talepler fiyatların uçmasına mahal vermişken, özellikle de havlu kağıt ve tuvalet kağıdı indirimleri de yakından takip edilmeye devam ediyor. A101 kasa arkası indirimlerinde minimum 10 TL alışverişe Papia havlu kağıt 169 TL olan fiyatı 59 TL’ye iniyor. SIvı deterjan indirimini yakından takip eden müşterisine özel olarak da Persil 1690 ml deterjanlar 189 TL’den 97.50 TL’ye tekabül ediyor.

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