Akaryakıta ÖTV zammı öncesinde 725 TL’lik dev indirim

Akaryakıt fiyatları gün gün artışına devam ediyor. Gerek dolar kurunun hareketi gerek küresel olaylar gerekse de brent petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarında etkisini göstermeye devam ederken, Temmuz da uygulanacak olan öTV zammı öncesinde sürücüler kendilerinin hak sahibi olabileceği alternatifleri takip ediyor. Fiyatların yükselmesinde mütevellit bankalar tarafından ya da akaryakıt firmaları tarafından müşteri arttırmak hedefi ile yeni kampanyalar dikkat çekiyor. OPET tarafından son olarak başlatılan kampanya kapsamında 750 TL’ye varan bedava alışveriş imkanı sağlanıyor.

Akaryakıt alırken diğer taraftan da kazanç sağlamak isteyen vatandaşa özel olarak bir çok kampanya açıklanmaya devam ediyor. Bu kampanyalar arasında Opet tarafından başlatılan kampanya ilgi odağı olurken, belli tutar ve üzeri akaryakıt alımlarında geri iade fırsatı açıklanmış bulunuyor.





OPET AKARYAKIT KAMPANYASI

Opet tarafından başlatılan kampanya, sürücülere yeni fırsatlar sunuyor. 12 Haziran'da başlayan kampanya kapsamında farklı günlerde yapılacak olan 3 alışverişte Opet tarafından geri iade fırsatı açıklanmış bulunuyor. Tek seferde 1500 TL ve üzeri alışverişlerde yakıt puan şeklinde ödenecek olan bu geri ödemeler her alışverişlerde 50 TL 250 TL veya 725 TL değerine kadar yükselebiliyor. 12 Haziran itibariyle başlayan kampanyanın 31 temmuza kadar devam edeceği belirtilirken banka tarafında yapılan uyarıda LPG alımlarında kazanılan puanların kullanılamayacağı belirtilmiş bulunuyor.

31 Temmuz'a kadar geçerli olan kampanyadan kazanılan puanlar için son harcama tarihi 30 Eylül olarak belirtilmiş olup bu tarih akabinde kullanılmayan puanların geçersiz sayılacağı belirtilmiş bulunuyor. Kampanya kapsamında harcama yapmadan önce kampanyaya dahil olma zorunluluğu mevcut iken sahip olunan Opet kartı Ya da cep telefonu numarasından katılım ve aktivasyon işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Opet tarafından başlatılan Bu dev kampanyada sürücülere ekonomik geri iade fırsatı sunulurken bu kapsamda bedava yakıt alınması imkanı sağlanıyor. Özellikle de bayram tatili öncesinde başlatılan kampanyadan Bayram süresince çok sayıda sürücü faydalanmış iken yaz seyahatleri öncesinde de bu fırsattan yararlanmak bütçeye tasarruf sağlama imkanı kazandırıyor