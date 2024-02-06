300.000 TL-400.000 TL-500.000 TL ihtiyacı olana kamu bankası kollarını açtı! Giden boş dönmüyor

Kredi ihtiyaçlarının artmaya başladığı şu günlerde kredi faizlerinin de artması vatandaşı nakit ödeme alma konusunda zorlayabiliyor. Gerek ev almak, gerek araç almak gerekse de ihtiyacını karşılamak amacı ile vatandaş avantajlı kampanyaları takip ediyor. Özellikle de artan ev fiyatları karşısında yatırımı yetmeyen vatandaş ek olarak sunulan konut kredisi kampanyalarını tercih edebiliyor. Ziraat Bankası konut kredisi kampanyaları bu konuda öncülük edecek oranları ve tutarları ile üst sıralarda yer alıyor.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan konut kredisi kampanyasında vatandaşın finansal ihtiyacı karşılanırken birey hayal ettiği eve sahip olabiliyor. Ziraat Bankası tarafından açıklanan konut kredisi kampanyaları 2 kalemde taksitlendirilebiliyor. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen konut kredisi kampanyasında ilk dikkat çeken ödeme 10.000.000 TL'ye kadar sağlanan konut kredisi kampanyası olarak dikkat çekerken 120 ay vade seçeneği uygun kredi imkanı ile birlikte geri ödenmesi konusunda kolaylıklar sağlayabiliyor.





ZİRAAT BANKASI ORTAK KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından sağlanan diğer bir konut kredisi ise ortak konut kredisi kampanyası olarak bir süredir devam ediyor. En az 2 en fazla 5 kişinin birlikte ev sahip olmasını sağlayan bu programda Ortaklara Kredi kullanımı konusunda belirlenen esneklikler ile birlikte aynı evin sahibi olunması imkanı tanınıyor. Ziraat Bankası ortak konut kredisi kampanyasında ekspertizlerce hazırlanan raporlara göre kredinin tutarı belirleniyor. Kredi güvencesi olarak ise taşınmazın üzerine ipotek konuluyor.





10 yıl vade seçeneği ile sunulan ortak konut kredisi ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük avantaj sağlıyor. Banka'nın resmi internet sitesinde yer alan hesaplamalarda faiz oranı 3,89 olarak işlenirken istenilen rakam da ekspertizin belirttiği tutarca kredi ödemesi sağlanabiliyor. Bireysel konut kredisi kampanyalar arasında yer alan ortak konut kredisi için en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmek ve istenen belgeleri hazır etmek yeterli oluyor. Başvuru formu ile birlikte nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport fotokopisi istenirken gelir belgesi ile birlikte satın alınmak istenen konutun tapu belgesinin fotokopisi de başvuru belgeleri arasında yer alıyor.