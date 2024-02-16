300.000 TL-650.000 TL faizsiz kredi desteği! Banka o bireye kapılarını araladı

Çalışan emekli, kadın erkek fark etmeksizin her birey hayat koşullarında ayakta kalabilmek adına özellikle de iş kurmak ya da acil ihtiyaçlarına karşılık bankaların sunduğu kredilere yönelebiliyor. Hal bu iken bankalar da kredi satmak adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Kamu bankaları arasında en çok kampanya sunan ve tercih sebebi olan Halkbank tarafından başlatılan kampanyada kadınlara özel olarak 650 bin lira ödeme sağlanıyor. Özellikle de bu kredi kampanyası belli şartları sağlayan kadınlara faizsiz olarak sunuluyor.

Halkbank tarafından kadın girişimcilere özel olarak hazırlanan kredi paketinde 300.000 TL ile 650.000 TL arasında faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Girişimci olmak adına harekete geçen kadınlar bu imkandan faydalanırken, 35 yaşını doldurmamış ve KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan bireylere kredi veriliyor.





HALKBANK KADIN GİRİŞİMDİ KREDİSİ

Kadın isdihdamınım arttırılması adına sağlanan destekler gün gün artış göstermekte. Hükümet tarafından kadınlara sağlanan desteklerin yanı sıra kamu bankaları da bu konuya el atmış bulunuyor. Özellikle de girişimci paketleri ile dikkat çeken bankalar birçok finansal destek sağlayabiliyor. Işini kuracak olan ya da mevcut ise sahip olan kadın girişimcilerin faydalanabileceği ve Halkbank tarafından sağlanan destek merakla araştırılıyor.

ilk defa iş yeri kurmak adına harekete geçen kadınlara özel olarak 300.000 lira faizsiz kredi desteği sağlanacak iken 6 aydan küçük işletmeci kadınlara 200 bin TL'lik destek ödemesi yapılabilecek. Banka tarafından sağlanan diğer bir destekte 35 yaşına kadar olan kadınlara yeni iş yeri açılması kapsamında 300.000 destek sağlanırken, bir seneden fazla işgücüne hakim olan iş yerine sahip kadınlara ise 650.000 liralık kredi imkanı sağlanacak.

Halk Bankası tarafından kadınlara sağlama bu desteklerde 6 aya kadar ana para ödemesiz dönem hakkı sağlanırken, 36 aya kadar da geri ödeme imkanı sunulmaktadır. KOSGEB destekli olarak sunulan kredilerde ise 36 ayda geri ödeme imkanı bulunmaktadır.