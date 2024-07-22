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32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Zincir marketler tarafından sağlanan aktüel ürün indirimleri, uzun zamandır merakla takip ediliyor. Temizlik ihtiyaçlarının fiyatları özellikle pandemi döneminde kat be kat artarken, enflasyonun artışı ile birlikte fiyatlar durulmak bilmiyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:11
32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Zincir marketler tarafından sağlanan aktüel ürün indirimleri, uzun zamandır merakla takip ediliyor. Temizlik ihtiyaçlarının fiyatları özellikle pandemi döneminde kat be kat artarken, enflasyonun artışı ile birlikte fiyatlar durulmak bilmiyor. Özellikle de havlu kağıt ve tuvalet kağıdı fiyatları, neredeyse alınmasını imkansız hale getirirken, ilk tercih genel olarak zincir marketler olarak şekilleniyor. Her ayın belli günlerinde indirim konusunda kataloglarını yayınlayan zincir marketlerde en çok tercih edilen ve en çok indirimi ve fiyatı araştırılan ürünler tuvalet kağıdı fiyatları olurken, neredeyse her market bu indirimi raflarına ekliyor. Bu indirimler arasında tercih edilen marketlerden biri de CarrefourSA olurken, market geçtiğimiz günlerde başlayan indiriminin bugün son olduğu konusunda uyarıda bulunmuş bulunuyor

CARREFOURSA TUVALET KAĞIDI İNDİRİMİ

CarrefourSA’da kendi markasının ekonomik paketi olan 32’li tuvalet kağıdı mevcut aktüel indirimi ile birlikte 119 TL’ye kadar düşerken bugün marketin kapanma saatine kadar raflarda kalacağı belirtilmiş bulunuyor. Ev ihtiyaçlarında ekonomi ve kaliteyi bir araya getirmek isteyen vatandaşın ilk tercihleri CarrefourSA indirimleri olarak bilinirken, tuvalet kağıdı indirimlerinde çığır açan market Hem 12'li hem de 32'li paket seçenekleriyle dikkatleri üzerine topluyor.

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32’lisinin 119 TL’ye, 12’lisinin 79.90 TL’ye raflarda yer aldığı tuvalet kağıdı indirimlerinde Carrefour Eco Planet Tuvalet Kağıdı 32'li paket ile kağıt ihtiyacınızı uzun süreli karşılayabilir, tekli pakette tasarruf sağlayabilirsiniz.

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32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

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