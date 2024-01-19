35 yaş altına müjde! Devlet bankası 300.000 TL Yüzde 100 faiz indirimli veriliyor

Bankaların sunduğu kampanyalar ya da sektörlerle ya da devlet kuruluşları ile başlattığı programlar uzun süredir vatandaş için adeta hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle de devlet bankaları üzerinden KOBİ destekleri çok dikkat çekiyor. İşletmelere ya da işletme olmak üzere yola çıkan bireylere faizsiz kredi desteği sağlayan Halkbank, bu kapsamda belirli şartları taşıyana 300.000 TL ödeme yapıyor. Bu programda ise faizler sıfır olarak uygulanıyor.

2022 yılı içerisinde yasalaşan devlet destekli Halkbank KOBİ kredisi 300 bin TL'ye kadar ödemeyi faizsiz olarak sunuyor. Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında Resmi Gazete'de yayınlanıp onay alan kararda KOSGEB tarafından onay alan projeler Halk Bankası'na sunulması durumunda KOSGEB ve Halk Bankası işbirliği ile 300 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor.





HALKBANK KOBİ KREDİSİ

Genç girişimci kredisi adı altında devam eden programda KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren 35 yaş altı vatandaşın faydalanabileceği belirtilmiş bulunuyor. Resmi Gazete'de onay alan kredi desteği akabinde Halkbank 300.000 TL faizsiz kredi başvurusu için gerekli şartlar nelerdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Resmi Gazete'de yer alan kararda Türkiye Halk Bankası'nda esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması teklifi yasalaşmıştı. Alınan karar kapsamında KOSGEB ile Halk Bankası'nın ortaklaşa sundukları 300 bin TL kredi desteği başvuru şartları da ortaya çıktı. KOSGEB eğitimini tamamlayan ve 35 yaşında küçük olan bireylere başvurması durumunda 300.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacak.





HALKBANK KOSGEB ANLAŞMALI KREDİ

KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananların faydalanamayacağı Halk Bankası faizsiz kredi desteği ile alakalı tüm detaylar merakla araştırılıyor. Genç girişimci esnaf ve sanatkarlara kredi programı adı altında açıklanan sıfır faizli esnaf kredisi programında yasalaşan değişiklikler içerisinde yaş ibaresi ile birlikte tutar ibaresi de değiştirilmişti.

Program başlatıldığında 30 yaş altını kabul eden KOSGEB yaş şartını 35 yaş olarak güncellerken 100.000 liraya kadar sağlanan desteğin de 300 bin liraya kadar çıkacağı belirtilmişti.





Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL'ye kadar KOBİ kredisi programından faydalanmak isteyen vatandaşın Halkbank şubelerine giderek başvuru yapması gerekiyor.

Halk Bankası faizsiz kredi başvuru şartları

KOSGEB ile ortaklaşa başlatılan program kapsamında 35 yaşından küçük bireylere KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi alması ve bitirmesi durumunda KOSGEB tarafından onaylanan projelerin halk Bankası'na sunmak şartı ile kredi başvurusu Onaylanmış oluyor.