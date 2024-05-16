Yaşlılık aylığı, evde bakım, engelli maaşı alana bakanlık müjdesi! Tutarlar güncelleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli bireye yönelik bir çok destek ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler özellikle de ihtiyaç sahibi ve kendi başına hayatını idame ettrime konusunda destek sağlamaktadır Kimi sosyal destekler tek seferlik hak sahibine ödenirken, aylık maaş olarak ödenen destekler ülkenin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Engelli maaşı, yaşlılık aylığı, çocuk destekleri gibi bir çok destek aylık maaş olarak bakanlık aracılığı ile hükümet tarafından sağlanmaktadır. Bahsi geçen destekler, memur maaş katsayısınca artış göstermektedir. En son Ocak ayında zamlanan sosyal destekler, Temmuz ayında memur zammının açıklanması akabinde tekrardan revizeye girecektir. Devletin vatandaşın yanında olduğunu en kısa yoldan ispat ettiği sosyal destek ödemeleri, Temmuz ayı zammı ile alakalı bir çok spekülasyon ve hesaplamalar an itibari ile yapılmaya başlamıştır. Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 6 aylık enflasyon toplamına göre sosyal destek maaşları şekillenecektir. Engelli maaşı, SED desteği, Yaşlılık aylığı gibi zamlanacak sosyal destekler Temmuz ayı zammı ve detayları sizlerle.





SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE TEMMUZ ZAMMI

Engelli maaşı, SED desteği, Yaşlılık aylığı ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Enflasyona göre artış gösteren bu desteklerin şimdiden zam oranları ortaya çıktı. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre Temmuz da minimum zam oranları şu şekilde olacağı kesinleşti

• Temmuz ayında en az yüzde 20 zam yapılması planlanıyor. 65 yaş aylığı: Yıl başında yapılan %49,25’lik zam ile 3.504,84 TL’ye yükseltilen aylık, Temmuz’da yapılacak ara zamla 4.206 TL’ye çıkacağı hesaplanmış bulunuyor.

• Engelli maaşı: Ocak-Temmuz 2024 dönemi için %20’lik bir zam uygulaması durumunda, destek ödemelerin özür durumuna göre 3.357 TL, 5.036 TL ve 3.357 TL olarak sağlanması planlanıyor.





• Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) zammı: Okul öncesi- üniversiteye kadar çocukları ilgilendiren bu desteğin ortalama %20 artış ile birlikte 4.336 TL, ve ilköğretim de okuyanların ise 6500 TL civarına yükseleceği hesaplanmış bulunuyor.

• Evde Bakım Maaşının se 7.608 TL’den 9.130 TL’ye yükseleceği konusunda uzmanların hesaplamaları sunulmuş bulunuyor.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hükümet tarafından sağlanan sosyal desteklerin ödeme tarihleri her ayın ikinci yarısı itibari le başlamaktadır ve ay sonuna kadar TCKN’ye göre hesaplara aktarılmaktadır. Bugün itibari ile de birç ok desteğin hak sahibi bireye aktarılacağı bilinmektedir..