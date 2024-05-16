7900 TL destek 6-8-10 ay süresince ödenecek! Mayıs güncellemesi yapıldı

İşini kendi isteği dışında kaybeden bireye özel olarak belirli şartlara sağlanan destek, işsizlik maaşı olarak bilinmektedir. Devlet tarafından belli prim gün sayısını tamamlama ya da işini belli şartlarda kaybeden bireye özel olarak ödenmektedir. İŞKUR işsizlik maaşı süresinde önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. belirli prim gün sayılarına ulaşmış olan birey 2024 işsizlik maaşı almaya hak sahibidir. İŞKUR tarafından yapılan değerlendirmede 600 prim gün sayısını dolduran birey, işsizlik maaşını 6 ay boyunca almaya hak sahibidir. Son 3 sene içerisinde 600 prim gününü dolduran ve işveren tarafından işinden çıkartılan birey bu ödemeye hak sahibi olabilmektedir.





İŞSİZLİK MAAŞI TUTARI 2024

Bireyin son çalıştığı dönemdeki maaşına ve prim gün sayısına göre değişiklik gösteren İşsizlik Maaşı 2024 yılında ortalama olarak 7940 TL civarından ödenmektedir. Prim sayısı fazla olan birey daha fazla ödeme almaktadır. Aylık aldığı maaşa göre de şekillenen işsizlik maaşı hesaplamasında son 4 ay boyunca aldıkları maaş referans alınmaktadır.





İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İşsizlik maaşı hesaplaması yukarıda bahsi geçen şekilde belirtilirken, alınacak ay sayısı da prim gün sayısına göre değişmekte olduğu açıklanmıştır. 600 gün prim ödemiş bir kişi 6 ay, 900 gün prim ödemiş bir kişi 8 ay ve 1080 gün prim ödemiş bir kişi ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir. Bu desteklerde amaç, kişinin iş bulma süresince maddi anlamda kaybı azaltmak olarak bilinmektedir.

Kendi isteği dışında gerçekleşen iş çıkışlarında iş akdinin bitmesi ile birlikte 30 gün içerisinde başvuruların yapılması zorunluluğu mevcuttur. İşsizlik maaşı, iş arayan vatandaşlar için önemli bir destek olarak sağlanmakta iken, belli şartları taşıyan bireyin vakit geçirmeden başvurusunu tamamlaması gerekmektedir. bireylerin aktif iş gücü piyasasına tekrar katılmalarını teşvik eden işsizlik maaşı alma süresince İŞKUR’un sunduğu eğitim ve istihdam programlarından faydalanmak kişinin yararına olacağı da bilinmektedir.