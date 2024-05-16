Bist 100
10.166,03 0%
DOLAR
32,2 0,11%
EURO
35,11 0,01%
ALTIN
2.456,26 0,03%

7900 TL destek 6-8-10 ay süresince ödenecek! Mayıs güncellemesi yapıldı

Devlet tarafından bir çok destek sağlanmaktadır. 2024 yılı itibari ile asgari ücret zammı oranınca tutarı artan bir çok destek bulunmaktadır.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:11
7900 TL destek 6-8-10 ay süresince ödenecek! Mayıs güncellemesi yapıldı

İşini kendi isteği dışında kaybeden bireye özel olarak belirli şartlara sağlanan destek, işsizlik maaşı olarak bilinmektedir. Devlet tarafından belli prim gün sayısını tamamlama ya da işini belli şartlarda kaybeden bireye özel olarak ödenmektedir. İŞKUR işsizlik maaşı süresinde önemli bir rol üstlenmiş bulunmaktadır. belirli prim gün sayılarına ulaşmış olan birey 2024 işsizlik maaşı almaya hak sahibidir. İŞKUR tarafından yapılan değerlendirmede 600 prim gün sayısını dolduran birey, işsizlik maaşını 6 ay boyunca almaya hak sahibidir. Son 3 sene içerisinde 600 prim gününü dolduran ve işveren tarafından işinden çıkartılan birey bu ödemeye hak sahibi olabilmektedir.

tll

İŞSİZLİK MAAŞI TUTARI 2024

Bireyin son çalıştığı dönemdeki maaşına ve prim gün sayısına göre değişiklik gösteren İşsizlik Maaşı 2024 yılında ortalama olarak 7940 TL civarından ödenmektedir. Prim sayısı fazla olan birey daha fazla ödeme almaktadır. Aylık aldığı maaşa göre de şekillenen işsizlik maaşı hesaplamasında son 4 ay boyunca aldıkları maaş referans alınmaktadır.

tll

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İşsizlik maaşı hesaplaması yukarıda bahsi geçen şekilde belirtilirken, alınacak ay sayısı da prim gün sayısına göre değişmekte olduğu açıklanmıştır. 600 gün prim ödemiş bir kişi 6 ay, 900 gün prim ödemiş bir kişi 8 ay ve 1080 gün prim ödemiş bir kişi ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir. Bu desteklerde amaç, kişinin iş bulma süresince maddi anlamda kaybı azaltmak olarak bilinmektedir.

Kendi isteği dışında gerçekleşen iş çıkışlarında iş akdinin bitmesi ile birlikte 30 gün içerisinde başvuruların yapılması zorunluluğu mevcuttur. İşsizlik maaşı, iş arayan vatandaşlar için önemli bir destek olarak sağlanmakta iken, belli şartları taşıyan bireyin vakit geçirmeden başvurusunu tamamlaması gerekmektedir. bireylerin aktif iş gücü piyasasına tekrar katılmalarını teşvik eden işsizlik maaşı alma süresince İŞKUR’un sunduğu eğitim ve istihdam programlarından faydalanmak kişinin yararına olacağı da bilinmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Şahane Hayatım yine yerinde durmuyor! Bütün sırlar ortaya dökülecek

Konya, Kocaeli, İzmir, Bursa, İstanbul ilk 5'te! Kahreden haber paylaşıldı

Haberi alan dövizcilere akın ediyor! Dolar kuru o tarihte 25 TL'ye çakılacak!

7 bankada hesabı olanlar hemen kontrol etsin! Artık hepsi aynı yerden yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlara iş kapısı! MAPEG bu kadrolara personel alımı yapacak

7900 TL destek 6-8-10 ay süresince ödenecek! Mayıs güncellemesi yapıldı

439 bin liraya sıfır elektrikli araç! Citroen ve Fiat gemileri yaktı, gideni araç sahibi yapıyor

7 bankada hesabı olanlar hemen kontrol etsin! Artık hepsi aynı yerden yapılacak

Bir ayda çift emekli maaşı almak hayal değil! Bu yöntemle tek maaşa talim etmeyeceksiniz

5 bin liralık alışverişin 3 bin lirası bedavaya gelecek! Banka kampanyayı patlattı

Konya, Kocaeli, İzmir, Bursa, İstanbul ilk 5'te! Kahreden haber paylaşıldı

Haberi alan dövizcilere akın ediyor! Dolar kuru o tarihte 25 TL'ye çakılacak!

KPSS 60 puan ile Kıyı Emniyeti memur alımı yapacak! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Altın fiyatlarında böylesi görülmedi! İslam Memiş altının fitilini atşeleyip tarih verdi

KPSS puanı olana yüksek maaşlı fırsat! Üniversiteye sözleşmeli personel alımı yapılacak

Şahane Hayatım yine yerinde durmuyor! Bütün sırlar ortaya dökülecek