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3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

Son zamanlarda bankalar tarafından başlatılan kampanyalar oldukça ilgi görmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:30
3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

Son zamanlarda bankalar tarafından başlatılan kampanyalar oldukça ilgi görmeye devam ediyor. Bankaların kampanyaları tam da ekonomik zorlu şartlar altında geçim derdine düşen vatandaşın, alışverişlerinde destek sağlamayı hedefliyor. Akbank gerek yeni müşteri kazanmak gerekse de müşterisinin memnuniyetini kazanıp, başka bankaya kaptırmamak adına düzenlediği kampanyaları ile dikkatleri üzerine topluyor. Akbank kredi kartı kullanımının arttırılması adına başlattığı kampanyaları ile de dikkatleri üzerine topluyor. Bir süredir devam eden kampanya ile alakalı banka tarafından yapılan açıklamada son 10 gün kaldığı belirtilirken, yapılan harcamalar karşılığında  3.600 TL’ye varan chip para kazanılabilecek kampanyanın ay sonunda biteceği belirtilmiş bulunuyor.  

3600 TL CHİPPARA KAMPANYASI 

Akbank’a müşteri olsun olmasın ilk kez Axess kredi kartı başvurusunda bulunan ve onaylanan müşteriler, yapacakları her 2.500 TL ve üzeri harcamada 350 TL chip-para kazanabilecek. Kampanyaya dahil olabilmek için bankaya müşteri olunması zorunluluğu varken, yeni gelenlerin müşteri olma işlem akabinde kredi kartı başvurusu yapabileceği belirtilmiş bulunuyor.  

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

Kampanyaya katılmak isteyen Akbanklılar, başvurularını yaptıktan sonra 30 Eylül 2024 tarihine kadar Juzdan, Akbank Mobil uygulaması veya SMS ile kampanya kaydını tamamlama zorunlulukları bulunuyor. Harcamalardan önce "Hemen Katıl" butonunu Juzdan üzerinden tıklamak kampanyaya en kolay yoldan dahil olunmasını sağlıyor. Kampanyaya dahil olma tarihinin 30 Eylül’e kadar devam edeceği belirtilirken, katılım sağladıktan sonra 15 Ekim 2024’e kadar, minimum 2.000 TL'lik harcamalara ek olarak 300 TL chip-para ve yine HangiKredi müşterilerine özel 100 TL ek kazanç elde edilebilecek. 

Akbanklıların kampanyaya SMS ile de dahil olabilecekleri belirtilmiş bulunuyor. Banka sistemine kayıtlı cep telefonundan “ODUL” yazıp 4566’ya SMS göndermek kampanya kaydı için yeterli oluyor. kuyumculuk, sigorta, bireysel emeklilik sistemi (BES) gibi harcamalar ile vergi ödemeleri ve nakit işlemlerinin kampanya harcamalarında geçerli sektörler olmadığı ifade edilirken, kazanılan chip paraların, belirli bir süre içerisinde harcanabileceği de ifade edilmiş bulunuyor.  


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