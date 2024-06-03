TCKN 0,2,4,6,8 olanlar Dikkat! 6 Haziran’da IBAN’a bakmak yetiyor

Devlet bakanlıklar aracılığı ile ülkenin belirli kategorisindeki bireylerine özel olarak ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerden genci yaşlısı, kadını, erkeği her birey faydalanabiliyor. Dar gelirli hanelere sağlanan destekler Aile Bakanlığı aracılığı ile bir çok kalemde sağlanırken, Tarım Bakanlığı tarafından da üreticiye destek sağlanarak üretim maliyetlerinin hafiflemesi öngörülüyor. Destek ödemeleri düzenli olarak ya da tek seferlik sağlanıyor. Ödemelerin tutarları ya da tarihleri ile alakalı bilgilendirme de söz konusu bakanlıklar tarafından yapılıyor.

Aile Bakanlığı dar gelirli kapsamında onay alan tüm hanelere düzenli ya da tek seferlik ödemeler yapıyor. Bu ödemeler ile alakalı olarak ay ay açıklamalar yapılırken, Tarım Bakanlığı aracılığı ile de destek ödemeleri sağlanıyor. ÇKS kaydı bulunan bireye sağlanan desteklerin ödeme tarihleri genel olarak Cuma günleri olarak açıklanırken, hafta hafta değişik kalemlerde ödemeler yapılıyor.





KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)da her sene üniversiteyi kazanmış ya da hali hazırda okuyan öğrencilere özel olarak destek sağlıyor. Üniversite öğrencilerine burs ve kredi desteği sağlayan KYK tarafından ödemeler her ayın belirlenen tarihlerinde yapılmaktadır. Burslar genel olarak okuyan maddi durumu iyi olmayan öğrenciye sağlanırken, eğitim kredisi ile de öğrencinin okul masraflarının karşılanması hedefleniyor.

TCKN son hanesine göre ödenen KYK kredi ödemesi geçtiğimiz ayın 10’un da tamamlanmış iken Haziran ayı ile alakalı ödeme tarihleri de merak ediliyor. TCKN son hanesi 0,2,4,6,8, olanlar sırası ile 6,7,8,9,10’unda maaş alırken, bu çarşamba itibari ile KYK Haziran ayı ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.