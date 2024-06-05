399.000 TL’ye sıfır araç olur mu demeyin! O marka adeta gemileri yaktı

Gerek sıfır gerekse de ikinci el araç almanın maliyetlerinin hat safhada yükseldiği günümüzde, vatandaş araç sahibi olma hayallerini rafa kaldırabiliyor. Fiyatların artması, taşıt kredilerinde yükselen faizler umutları söndürürken, devreye giren araç firmaları tarafından duyurulan indirimler ve fırsatlar araç almak isteyen gözlerini açıyor. Genel olarak her ay başında başlayacak araç kampanyalarına bir yenisi Haziran ayında Cİtroen tarafından eklendi. Bu kapsamda o aracın fiyatına 40.000 TL civarında yapılan indirim ile birlikte 399 bin liraya tekabül edeceği belirtilmiş bulunuyor. Elektrikli araç piyasasında kullanım kolaylığı ile son zamanların gözdesi olan AMİ model elektrikli araç bu kapsamda tercih edilebilirliğini arttırıyor.





CİTROEN HAZİRAN AYI KAMPANYASI

Citroen dünyasının gerek fiyatı gerekse de kolay kullanımı ile dikkat çeken modeli Ami One Electric araç, 2024 modeli için marka tarafından belirlenen normal fiyat 439.000 TL iken Haziran ayında tam 40.000 TL indirim ile 399.000 TL’ye indirildği açıklandı. Öte yandan Citroen tarafından finansal destek kampanyasının da başladığı açıklanmış bulunuyor.

Citroen 150.000 TL tutarındaki krediler için 15 ay 0% faiz imkanı ile sağlayacaklarını duyururken, kampanya için son başvuru tarihinin 30 Haziran olduğu da kampanya detaylarında yer alıyor. Özellikle şehiriçi kullanımda kolaylık sağlaması ile tercih edilen AMİ model araç, boyutunun küçüklüğü ve kullanım kolaylığı sunduğu için tercih ediliyor.

Kolay park imkanı sağlayan bu model de 7.2 metrelik dönüş çapı bulunuyor. Kapalı ve ısıtmalı kabini kolaylığın yanı sıra konforunda sunan AMİ; 2 koltuklu tasarımı ile özellikle de düzenlenen kampanyasında dikkat çekiyor.

Citroen elektrikli araçlar deyince son zamanlarda kadınlar ve orta yaşlı kesim tarafından en çok tercih edilen Ami, uygun fiyatlı bir elektrikli araç arayanlar için cazip kampanyası ile sunulıyor.