Avrupa'nın kalbine uçuş sadece 1 Euro! 2 güne başvurmayan dizlerini dövecek

Akaryakıta yapılan zamların en fazla etkilediği sektör ulaşım sektörü olurken, ay ay yeni artışlar için açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Ulaşım fiyatlarının artması vatandaşı, gideceği yere daha maliytetli olarak ulaşmasını sağlarken, ulaşım şirketlerinden konu ile alakalı olarak zaman zaman yeni destekler açıklanabiliyor. Havayolları ile ulaşım sağlayan vatandaşa özel olarak şirketler tarafından düzenlenen kampanyalar ile alakalı bilgilendirme yapılırken, Pegasus'ta Temmuz ayı kampanyası ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

İSTANBUL- TUZLA UÇUŞ KAMPANYASI

Uçuş keyfini yakalamak isteyen vatandaşa özel olarak Pegasus tarafından başlatılan yeni kampanya kapsamında belli şartları taşıyan müşteriye 2 Euro'ya uçuş hakkı tanınacak. Düzenlediği indirim kampanyaları ile dikkat çeken Pegasus, ucuz uçak bileti almak isteyen müşterisine yönelik düzenlediği şaşırtıcı kampanyasında 1 Euro ile bilet satışını açıkladı. Bilindiği üzere Pegasus geçtiğimiz hafta uçuş ağına Bosna Hersek Tuzla şehrini ekledi. Yeni ağ olması sebebiyle Tuzla'ya uçacak olan vatandaşa özel olarak yeni bir kampanya dzenleyen Pegasus, 1 Euro+ vergi şeklinde bilet satışına başladı.





12-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak olan bilet alımlarıyla, 24 Ağustos 2024 - 29 Mart 2025 tarihleri arasında Tuzla'ya sadece 1 euro + vergi ödeyerek seyahat edebilme imkanı tanınacak. Pegasus'un yeni hattını duyurması ve hizmet ağını Bosna Hersek'e genişletmesi, yolcular için eşsiz bir fırsat sunacağa benziyor. Kardeş ülkeye sağlanan bu uuş rahatlığı, Pegasus'a olan ilgiyi daha da arttıracağa benziyor. Havayolu şirketi, bu özel kampanyanın 1500 koltukla sınırlı olduğunu belirtiyor, bu nedenle bu fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçmeniz gerekiyor.