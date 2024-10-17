4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Havaların hissedilir derecede düşüşünün devam ettiği şu günlerde ısınma masrafları vatandaşın cebini yakmaya hazırlanıyor. Her hizmete yapılan zamdan nasibini alan ısınma masrafları, en çok dar gelirlinin cebini boşaltacağı bilinirken, bu kapsamda gerek hükümet gerekse de belediyeler ısınma destekleri ile alakalı olarak açıklamalarını sürdürüyor.

Hükümet tarafından doğalgaz ve kömür destekleri ile alakalı başvurulara istinaden dar gelirli hanelere bağlı bulunulan belediyeler tarafından da bir çok destek sağlanıyor. Gün gün çeşitli belediyelerden destek açıklamaları yapılıyor. Afyonkarahisar'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla ihtiyaç sahibi ailelere müjdeli bir haber geldi. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın seçim vaadi olarak sunduğu Zafer Kart uygulaması bir süre önce devreye alınırken, Zafer Kart sahibi dar gelirli hanelere aylık 1.000 TL ısınma desteği verileceği ifade edilmiş bulunuyor. Bu proje ile ihtiyaç sahibi ailelere 4 ay boyunca toplamda 4000 TL değerinde ısınma desteği sağlanacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Zafer Kart uygulaması ile şehrin sosyal yardımlarına yeni bir boyut kazandırdıklarını belirttiği açıklamasında; "Zafer Kart, seçim vaatlerimizin bir parçasıydı. Bu kış hiçbir ailemizin soğukta kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz" sözleri ile yeni destek müjdesini verdi. 4 ay boyunca sağlanacak toplam yardım her ay 1.000 TL olmak üzere 4 ayda 4.000 TL olarak ödenecek.

ISINMA YARDIMI BAŞVURULARI

Zafer Kart sahibi olmak adına ve ısınma desteğinden faydalanmak adına başvuru ile değerlendirmeye alınacak olan vatandaş için süreç başladı. Isınma yardımı başvuruları 15 Ekim - 22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Başvurmak isteyen vatandaşlar, Afyonkarahisar Belediyesi’nin resmi web adresi üzerinden veya sosyal yardım birimlerine giderek işlemlerini tamamlanabilecek. Yardımlar, her ay 1000 TL olarak ihtiyaç sahiplerinin Zafer Kartlarına otomatik olarak yükleneceği de ifade edilmiş bulunuyor.

ISINMA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Belediye tarafından yapıaln açıklamada ısınma desteği ile alakalı olarak başvuru şartları belirtildi. Bu kapsamda yardım almak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, Afyonkarahisar Merkez’de ikamet etmeleri ve muhtaçlık sınırı altında bir gelire sahip olmaları gerektiği de belirtilmiş bulunuyor. Öte yandan dul, yetim, engelli, cezaevi ve hasta gibi özel durumu bulunan vatandaşın da başvuru yapabileceği belirtilmiş bulunuyor.



