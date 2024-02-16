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Borçluları feraha çıkaran borç kapatma kredisi! Sadece bu şartı sağlamak yetiyor

Artık borcum var diye üzülmeyin! Kamu bankalarının çıkardığı borç kapatma kredileri ile rahatınıza bakacaksınız! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 16.02.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 17:46
Borçluları feraha çıkaran borç kapatma kredisi! Sadece bu şartı sağlamak yetiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ekonomik yükleri hafifletme amacıyla attığı önemli adımların bir yansıması olarak, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, borçlu vatandaşlara destek olmak amacıyla düşük faizli borç kapatma kredilerini devreye alıyor. Bu özel düzenleme ile sunulan kredi programı, finansal zorluklarla mücadele eden vatandaşlara önemli bir umut ışığı sağlıyor.

Program, özellikle 50.000 TL ve üzerinde borcu olan vatandaşları hedef alarak, mali yüklerini azaltmayı amaçlıyor. 36 ay vadeli geri ödeme planı ve ilk 3 ay taksit ödemesinin ertelenmesi gibi esnek ödeme seçenekleri sunan kredi, borçlu bireylere nefes alma fırsatı tanıyor. Bu destek, 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacak ve başvurular sadece kamu bankaları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru süresi, taleplere bağlı olarak uzatılabilecek.

borç kapatma kredisi

Vatandaşlar, zamanında başvuru yapanlar arasında yer alarak 36 ay vadeli ve ilk 3 ay taksit ödemesiz geri ödeme planından yararlanabilecekler. Kredi, özellikle ihtiyaç kredisi, kredi kartı borcu ve kredili mevduat hesapları gibi çeşitli borçları kapatmak için kullanılabilecek. TBMM'nin bu adımı, Türkiye'nin ekonomik geleceği açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlara sağlanan destek, finansal istikrarlarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor.

Kamu bankaları üzerinden sağlanacak kredi işlemleri ile birlikte faizlerin düşük olması bekleniyor. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın bu kampanyası, binlerce vatandaşın finansal yüklerini hafifletmelerine yardımcı olacak. Borçların en kısa sürede ödenmesi açısından büyük önem taşıyan bu destek, vatandaşlara kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Borçlu bireyler, bu avantajlı kredi fırsatını değerlendirerek mali durumlarını daha sürdürülebilir bir hale getirebilecekler.

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