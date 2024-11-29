DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,71 -0,24%
ALTIN
2.967,34 -1,12%
BITCOIN
3.323.560,31 -1%

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Akbank, sadece 1 hafta geçerli olacak olan kampanyasında 750 TL kazandıracak.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:26
4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Özellikle yıl sonu gelirken, ceplerini doldurmak isteyen ya da alışverişlerinde avantajlı indirim ve geri ödemeden faydalanmak isteyen vatandaş, bankalar tarafından sunulan kampanyaları yakından takip ediyor. Bankalar ay ay kampanya duyurularını yapıyor. Faizsiz ya da düşük faizli kredi kampanyalarının yanı sıra alışverişlerde sağlanan ödeme fırsatları yakından takip edilirken, son zamanların en çok kampanya sunan ve en dikkat çeken bankası olan Akbank’ın Axess karta özel olarak düzenlediği kampanyalar dikkatleri üzerine topluyor. 

AXESS GERİ ÖDEME KAMPANYASI

Yılın son alışveriş heyecanına damgasını vuran bir kampanya ile müşterisinin  karşısına çıkan Akbank, sadece 1 hafta geçerli olacak olan kampanyasında 750 TL kazandıracak. Banka tarafından yapılan açıklamada; 26 Kasım - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya ile, toplam harcamanın 5.000 TL’ye ulaşması durumunda, tam 750 TL değerinde chip-para kazanma şansı yakalanacağı belirtildi. 

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Kampanya kapsamında harcama yapmadan önce kampanyaya dahil olma zorunluluğunun bulunduğu konusunda uyarıda bulunan banka, kampanya kaydı için gerekli işlemleri de kampanya sayfasında belirtti. Kampanyaya SMS atarak dahil olunabileceği gibi Juzdan uygulaması üzerinden de dahil olunabilecek.  

Akbank'ın mobil uygulaması Juzdan'a giriş yaparak, kampanya sayfasındaki "HEMEN KATIL" butonuna tıklanması ile kayıt işlemi tamamlanabileceği gibi "BF750" yazıp 4566'ya SMS göndererek kampanya işlemleri tamamlanabiliyor.  

Akbank’ın Axess, Free ve Wings kart sahiplerine özel olarak düzenlenen kampanya 5000 TL harcanması akabinde karta otomatik olarak 750 TL ödeme sağlanacak iken, bu kazancın istenilen şekilde değerlendirilebileceği ifade edildi. İptal edilen işlemler veya nakit çekim gibi işlemler için kampanyanın geçerli olmadığı belirtilirken, hak sahibi olunan ödemenin maksimum iki iş günü içinde hesaplara aktarılacağı açıklandı.  


İLGİLİ HABERLER

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm
2
Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi
3
Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı
4
Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!
5
4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!
6
Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!
7
Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor