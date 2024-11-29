4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Özellikle yıl sonu gelirken, ceplerini doldurmak isteyen ya da alışverişlerinde avantajlı indirim ve geri ödemeden faydalanmak isteyen vatandaş, bankalar tarafından sunulan kampanyaları yakından takip ediyor. Bankalar ay ay kampanya duyurularını yapıyor. Faizsiz ya da düşük faizli kredi kampanyalarının yanı sıra alışverişlerde sağlanan ödeme fırsatları yakından takip edilirken, son zamanların en çok kampanya sunan ve en dikkat çeken bankası olan Akbank’ın Axess karta özel olarak düzenlediği kampanyalar dikkatleri üzerine topluyor.

AXESS GERİ ÖDEME KAMPANYASI

Yılın son alışveriş heyecanına damgasını vuran bir kampanya ile müşterisinin karşısına çıkan Akbank, sadece 1 hafta geçerli olacak olan kampanyasında 750 TL kazandıracak. Banka tarafından yapılan açıklamada; 26 Kasım - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya ile, toplam harcamanın 5.000 TL’ye ulaşması durumunda, tam 750 TL değerinde chip-para kazanma şansı yakalanacağı belirtildi.

Kampanya kapsamında harcama yapmadan önce kampanyaya dahil olma zorunluluğunun bulunduğu konusunda uyarıda bulunan banka, kampanya kaydı için gerekli işlemleri de kampanya sayfasında belirtti. Kampanyaya SMS atarak dahil olunabileceği gibi Juzdan uygulaması üzerinden de dahil olunabilecek.

Akbank'ın mobil uygulaması Juzdan'a giriş yaparak, kampanya sayfasındaki "HEMEN KATIL" butonuna tıklanması ile kayıt işlemi tamamlanabileceği gibi "BF750" yazıp 4566'ya SMS göndererek kampanya işlemleri tamamlanabiliyor.

Akbank’ın Axess, Free ve Wings kart sahiplerine özel olarak düzenlenen kampanya 5000 TL harcanması akabinde karta otomatik olarak 750 TL ödeme sağlanacak iken, bu kazancın istenilen şekilde değerlendirilebileceği ifade edildi. İptal edilen işlemler veya nakit çekim gibi işlemler için kampanyanın geçerli olmadığı belirtilirken, hak sahibi olunan ödemenin maksimum iki iş günü içinde hesaplara aktarılacağı açıklandı.



