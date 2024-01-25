4 gün sonra faizleri kat kat artıracak hamle! 19.573 TL-18.323 TL getiri sağlayacak

TCMB Merkez Bankası faiz toplantısı sonucunda Ocak ayı içinde faiz artırım kararına gidildi. Haziran ayından beri KKM kullanımının düşmesi ve TL'nin değer kazanması adına Merkez Bankası politika faizini arttırma kararına ivedilikle devam ediyor. Bugün saat 14.00 itibari ile başlayan toplantı sonrasında yapılan açıklamada faizin 250 baz puan arttırıldığı ve 45'e yükseltildiği şekillendi. Kredi kartı ve kredi kullanıcılarına negatif etki eden bu oran artışı mevduat hesaplarına yarayacağa benziyor. Öyle ki yaz mevsiminde yüzde 25-30 arasında değişen mevduat faizleri sonrasında sürekli pozitif ivme ile yükselmiş, Ocak ayına kadar yüzde 52,5'lara kadar yükselmişti.

Yeni yıl akabinde 44'lere kadar düşen faiz oranları Ocak ayı TCMB faiz kararından nasıl etkileneceği merak ediliyor. Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaşi bu artışlar sayesinde en fazla mevduat faizlerinin getirisinin fazla olduğu gerekçesiyle, mevduat hesaplarına yönelirken, Ocak ayı artışının ne gibi faydası olacağı yükselme sağlayıp sağlamayacağı konusu merak ediliyor.

KREDİ KARTI FAİZLERİ DEĞİŞMEYECEK

Geçtiğimiz ay kredi kartı faiz oranlarının politika faizinden etkilenmeyeceği açıklaması yapılırken, Ocak ayı için de bu durum aynı olacak. Kredi kartı faizlerine TCMB faiz artırım kararının etkisi bu ay da olmayacak.

MEVDUAT HESAPLARI ARTACAK MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yünde 42.5'tan 45'e yükseltti. Kredi kartı faizlerini etkilemeyecek olan bu artıştan mevduat faizlerinin etklenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. Ancak tasarruf sahiplerinin getirisini arttırmak adına kullandığı mevduat hesapları, cazip bir yöntem olmaya devam edecek.

GÜNCEL MEVDUAT ORANLARI

Politika faizinin açıklanması akabnde bankalara etkisi bir kaç gün içerisinde görülmeye başlarken, 25 Ocak TCMB faiz artırım kararının da etkisi olacağı tahmin ediliyor.





EN çok tercih edilen 32 günlük vadede faiz oranları ve bankaların verdiği faiz getirileri en güncel haliyle şu şekilde. Kenarda 500.000 TL'si olan vatandaş, 32 günlük bankalardan şu oranları alacak.

ALTERNATİF BANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 19.573 TL

FİBABANKA MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 45,00

Net Kazanç: 18.740 TL

ONPLUS MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 45,00

Net Kazanç: 18.740 TL

DENİZBANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 44,00

Net Kazanç: 18.323 TL